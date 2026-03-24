Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-полузащитнику «Барселоны» и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
«В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Нужно понимать, что во время трансферного окна очень много фамилий проходят через спортивный департамент, через селекционеров.
Понятно, что Коутиньо в свои лучшие годы – это один из ярчайших игроков своего поколения. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной – трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 процентов», – сказал Брейдо.
Сейчас 33-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Васко да Гама».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну что ребята, отлично поработали в это ТО, что ещё сказать, все молодцы.
Выкрик из толпы в офисе: а давайте ещё Коутиньо подпишем?!!
Офис : аха - ха - ха ....