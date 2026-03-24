35

Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино уверен, что команда смогла бы хорошо заиграть с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе в составе.

 – Вы тренировали звездный «ПСЖ» с Мбаппе, Неймаром и Месси. Сейчас в «ПСЖ» есть отличные игроки, но настоящих звезд больше нет. Сложно ли построить команду со звездами?

– Я считаю, что это было возможно. Если бы мы со штабом остались в команде, думаю, у нас была бы возможность принять определенные решения, сохранив при этом звезд. Мы были близки к достижению нашей цели.

– Чего не хватило?

– Времени. Вот Лео, например. Во втором сезоне в «ПСЖ» он играл лучше. В первом ему нужно было адаптироваться к новой обстановке. Он приехал из Барселоны, в год ковида, ему было тяжело. Он сам так говорил. Я думаю, что намерение собрать этих звезд вместе было хорошим.

– Так это было возможно?

– Я настаиваю: не хватило времени, чтобы создать прочную – или иную – командную структуру вокруг трех столпов: Неймара, Мбаппе и Месси. Если хочешь играть с этими тремя нападающими, нужно подумать о системе, которая будет их поддерживать и позволит им показывать играть на максимуме на любимых позициях.

Проблема в том, что при потенциально хрупкой структуре нам пришлось интегрировать этих трех игроков, которым требовалась другая опора. Поэтому наша идея заключалась в укреплении оборонительной структуры, чтобы эти трое могли полностью сосредоточиться на креативности, – сказал тренер сборной США.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: L’Équipe
Тут столько раз выходили статьи и тактические разборы, что 1 не отрабатывающего в обороне игрока еще можно держать в основе топ клуба. 2 уже проблема, даже если 1 из них гений. А 3 это уже обуза. Сложно представить, чтобы он такого сумел построить в Париже.
Ответ DanMus
Неймар - Суарес - Месси
Сейчас эта связка была бы работоспособности? В принципе весь тот состав Барсы
Как раз таки эта связка и начала давать сбой после триумфального сезона, когда гегенпрессинг стал массовым, а эти трое не отрабатывали, Барса начала везде отлетать
Я тоже мог построить успешные отношения с Марго Робби, Сидни Суини и Амандой Сейфрид. Это было возможно, не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них.
Ты че такой жадный? Всех себе прибрал, оставь другим хоть что-нибудь
Или просто опорный столб подвёл ?
Как показало время, стоило парижским шейхам отказаться от своей многолетней темы со сбором звёзд в команде и избавиться от всех примадон, результат сразу пошёл.
Ответ Рашпель793
Как показало время, стоило парижским шейхам отказаться от своей многолетней темы со сбором звёзд в команде и избавиться от всех примадон, результат сразу пошёл.
И это лежало на поверхности. Но для них на том этапе главным был пиар, а не достижения команды.
я, конечно, все понимаю
но в ПСЖ сейчас обладатель Золотого Мяча играет
а они говорят "звезд нет"
Скажу банальную вещь, хорошо когда кто-то умеет играть на рояле, но обязательно должны быть те, кто его таскает. Когда в команде одни солисты - она далеко не уедет. Поэтому тому ПСЖ всегда чего-то не хватало.
Если ты строишь команду вокруг звёзд это заведомо провальная затея. Команда есть команда , она должна быть взаимозаменяемой , вариативной , а не упираться в двух ветеранов и одного мальчиком с раздутым эгом
Тренер для середняков типа Тотенхэма. Это не плохо, просто выше головы не прыгнешь
В общем, получается, что соблазнять и укладывать даму в койку должны были другие, а эта троица вылезет из шкафа в последний момент.
Барселона 2015 именно так требл взяла. И ничего, не припомню хейта.
С Мбаппе ничего не построишь. Что в ПСЖ, что в Мадриде результаты команды лучше без него, да и игроки показывают свою лучшую игру. К примеру, у Дембеле в первый сезон в ПСЖ с Мбаппе статистика была хуже, чем у Месси в первый сезон в ПСЖ, а на следующий сезон без Мбаппе показал свой лучший сезон, выиграв требл и ЗМ.

Мадрид разобрался с МС и Атлетико без Мбаппе и напоминал себя образца 2022-2024 годов. Это так, напоминание тем, кто говорит, что без голов Мбаппе Мадрид барахтался бы в середине таблицы.
Лол, какая детская примитивная логика)) То есть, именно МБаппе мешал Дембеле играть и получать ЗМ)) В этом сезоне снова ждем ЗМ получается от Дембеле? А когда Дембель играл в Барсе с Месси ему кто мешал?)
Какой троллинг, говорить что с Мбаппе ничего не построишь, учитывая, что ПСЖ с МБаппе почти всегда добирался минимум до полуфинала ЛЧ и однажды до финала. Победа это всегда не только предпоссылки, но и воля случая, могли выйграть и в сезонах с Мбаппе.
А вот в сезонах с Месси ПСЖ дважды показал ХУДШИЙ результат за последние 7 лет, вылетев в 1/8 ЛЧ 2 раза подряд. И по командной статистики, это были одни из худших сезонов ПСЖ за последние лет 10.
один ушел в покер, второй прошёл футбол на харде и расслабился, третий видел себя только в Реале
отличная структура!
