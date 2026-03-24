Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино уверен, что команда смогла бы хорошо заиграть с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе в составе.
– Вы тренировали звездный «ПСЖ» с Мбаппе, Неймаром и Месси. Сейчас в «ПСЖ» есть отличные игроки, но настоящих звезд больше нет. Сложно ли построить команду со звездами?
– Я считаю, что это было возможно. Если бы мы со штабом остались в команде, думаю, у нас была бы возможность принять определенные решения, сохранив при этом звезд. Мы были близки к достижению нашей цели.
– Чего не хватило?
– Времени. Вот Лео, например. Во втором сезоне в «ПСЖ» он играл лучше. В первом ему нужно было адаптироваться к новой обстановке. Он приехал из Барселоны, в год ковида, ему было тяжело. Он сам так говорил. Я думаю, что намерение собрать этих звезд вместе было хорошим.
– Так это было возможно?
– Я настаиваю: не хватило времени, чтобы создать прочную – или иную – командную структуру вокруг трех столпов: Неймара, Мбаппе и Месси. Если хочешь играть с этими тремя нападающими, нужно подумать о системе, которая будет их поддерживать и позволит им показывать играть на максимуме на любимых позициях.
Проблема в том, что при потенциально хрупкой структуре нам пришлось интегрировать этих трех игроков, которым требовалась другая опора. Поэтому наша идея заключалась в укреплении оборонительной структуры, чтобы эти трое могли полностью сосредоточиться на креативности, – сказал тренер сборной США.
Сейчас эта связка была бы работоспособности? В принципе весь тот состав Барсы
но в ПСЖ сейчас обладатель Золотого Мяча играет
а они говорят "звезд нет"
В общем, получается, что соблазнять и укладывать даму в койку должны были другие, а эта троица вылезет из шкафа в последний момент.
Мадрид разобрался с МС и Атлетико без Мбаппе и напоминал себя образца 2022-2024 годов. Это так, напоминание тем, кто говорит, что без голов Мбаппе Мадрид барахтался бы в середине таблицы.
Какой троллинг, говорить что с Мбаппе ничего не построишь, учитывая, что ПСЖ с МБаппе почти всегда добирался минимум до полуфинала ЛЧ и однажды до финала. Победа это всегда не только предпоссылки, но и воля случая, могли выйграть и в сезонах с Мбаппе.
А вот в сезонах с Месси ПСЖ дважды показал ХУДШИЙ результат за последние 7 лет, вылетев в 1/8 ЛЧ 2 раза подряд. И по командной статистики, это были одни из худших сезонов ПСЖ за последние лет 10.
отличная структура!