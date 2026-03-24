Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»

Почеттино заявил, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе.

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино уверен, что команда смогла бы хорошо заиграть с Лионелем Месси , Неймаром и Килианом Мбаппе в составе.

– Вы тренировали звездный «ПСЖ» с Мбаппе, Неймаром и Месси. Сейчас в «ПСЖ» есть отличные игроки, но настоящих звезд больше нет. Сложно ли построить команду со звездами?

– Я считаю, что это было возможно. Если бы мы со штабом остались в команде, думаю, у нас была бы возможность принять определенные решения, сохранив при этом звезд. Мы были близки к достижению нашей цели.

– Чего не хватило?

– Времени. Вот Лео, например. Во втором сезоне в «ПСЖ» он играл лучше. В первом ему нужно было адаптироваться к новой обстановке. Он приехал из Барселоны, в год ковида, ему было тяжело. Он сам так говорил. Я думаю, что намерение собрать этих звезд вместе было хорошим.

– Так это было возможно?

– Я настаиваю: не хватило времени, чтобы создать прочную – или иную – командную структуру вокруг трех столпов: Неймара, Мбаппе и Месси. Если хочешь играть с этими тремя нападающими, нужно подумать о системе, которая будет их поддерживать и позволит им показывать играть на максимуме на любимых позициях.

Проблема в том, что при потенциально хрупкой структуре нам пришлось интегрировать этих трех игроков, которым требовалась другая опора. Поэтому наша идея заключалась в укреплении оборонительной структуры, чтобы эти трое могли полностью сосредоточиться на креативности, – сказал тренер сборной США.