Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа пользуется поддержкой большинства игроков команды.
По данным Marca, 43-летний специалист завоевал расположение раздевалки «Мадрида». Тренера уважают за создание позитивной, комфортной и непринужденной атмосферы, за публичную защиту игроков и четкую позицию в личных беседах.
Кроме того, последние результаты «Реала» (5 побед подряд во всех турнирах) убедили игроков в правильности подхода Арбелоа, его тактике доверяют. Также футболисты в восторге от помощников Альваро.
Отмечается, что Арбелоа особенно поддерживают Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер. Арбелоа хочет остаться тренером «Реала в следующем сезоне, и эти футболисты поддерживают его стремление. Также Арбелоа нравится Арде Гюлеру, Франу Гарсии, Браиму Диасу. Marca также отмечает, как Арбелоа поддерживал Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.
Не хватает гарема при раздевалке, с евнухом, паша в фирменной шапочке, какого-нибудь говорящего попугая, который неожиданно взлетает при командном собрании, и красивого фонтанчика во дворике