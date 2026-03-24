Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)

Игроки «Реала» поддерживают Альваро Арбелоа.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа пользуется поддержкой большинства игроков команды.

По данным Marca, 43-летний специалист завоевал расположение раздевалки «Мадрида ». Тренера уважают за создание позитивной, комфортной и непринужденной атмосферы, за публичную защиту игроков и четкую позицию в личных беседах.

Кроме того, последние результаты «Реала» (5 побед подряд во всех турнирах) убедили игроков в правильности подхода Арбелоа, его тактике доверяют. Также футболисты в восторге от помощников Альваро.

Отмечается, что Арбелоа особенно поддерживают Винисиус Жуниор , Федерико Вальверде , Тибо Куртуа , Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер. Арбелоа хочет остаться тренером «Реала в следующем сезоне, и эти футболисты поддерживают его стремление. Также Арбелоа нравится Арде Гюлеру, Франу Гарсии, Браиму Диасу. Marca также отмечает, как Арбелоа поддерживал Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.