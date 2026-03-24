  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
13

Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)

Игроки «Реала» поддерживают Альваро Арбелоа.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа пользуется поддержкой большинства игроков команды.

 По данным Marca, 43-летний специалист завоевал расположение раздевалки «Мадрида». Тренера уважают за создание позитивной, комфортной и непринужденной атмосферы, за публичную защиту игроков и четкую позицию в личных беседах.

Кроме того, последние результаты «Реала» (5 побед подряд во всех турнирах) убедили игроков в правильности подхода Арбелоа, его тактике доверяют. Также футболисты в восторге от помощников Альваро.

Отмечается, что Арбелоа особенно поддерживают Винисиус ЖуниорФедерико ВальвердеТибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер. Арбелоа хочет остаться тренером «Реала в следующем сезоне, и эти футболисты поддерживают его стремление. Также Арбелоа нравится Арде Гюлеру, Франу Гарсии, Браиму Диасу. Marca также отмечает, как Арбелоа поддерживал Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

Кто выиграет ЛЧ?48026 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
logoВинисиус Жуниор
logoФедерико Вальверде
logoАрда Гюлер
logoАнтонио Рюдигер
logoТибо Куртуа
logoБраим Диас
logoОрельен Тчуамени
logoФран Гарсия
logoКилиан Мбаппе
logoДжуд Беллингем
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда игроки захватили клуб и их всё устраивает
Ответ Tpy6kaMerlina
Когда игроки захватили клуб и их всё устраивает
Когда идут победы, кому может это не нравится?
Концовка сезона всё покажет. Если не провалятся, то шанс остаться есть. По игре видно, что футболисты играют за себя и за тренера. Бегающие в защиту Мбаппе и Винисиус говорят о многом.
Ответ _Greg Moore
Концовка сезона всё покажет. Если не провалятся, то шанс остаться есть. По игре видно, что футболисты играют за себя и за тренера. Бегающие в защиту Мбаппе и Винисиус говорят о многом.
Из 6 матчей с ТОП-соперниками, он выиграл 5 и это точно не было случайностью. И имея такие проблемы с травмами, с физформой игроков, с атмосферой вокруг команды, он проделал хорошую работу.
На самом деле в Арбелоа что-то есть большее, чем просто в тренере. Мне лично он нравится, но Реал это про результат, а не просто про хорошие отношения и ряд удачных, качественных игр. Но требовать от него трофеев в ситуации, когда он возглавил лишь в январе в таком плохом состоянии команду, неправильно. Если команда продолжит так играть, как она играет сейчас, то ему возможно следует дать шанс в виде полноценного сезона вне зависимости от конечных результатов.
Это какой-то турецкий сериал, а не спортивный клуб
Не хватает гарема при раздевалке, с евнухом, паша в фирменной шапочке, какого-нибудь говорящего попугая, который неожиданно взлетает при командном собрании, и красивого фонтанчика во дворике
Итоги сезона покажут. Примеры всевозможных "станковичей" с победными сериями, отличной атмосферой и т.д. показывают, что всё это может испариться на раз. Часто вместе с продлением контракта с главным, не дождавщись конкретных итогов сезона.
Забавная рулёжка)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
