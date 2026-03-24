Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»

Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: сказал Талалаеву, что это перебор.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об инциденте в матче между «Балтикой» и ЦСКА.

Игра 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо и между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

«Когда мы с ним [Талалаевым] созвонились по другому вопросу, то я сказал, что для меня это перебор. Если бы он выбил мяч в одно касание – это одно. А здесь так демонстративно…

На месте Кармо я поступил бы аналогично – и это спровоцировало бы потасовку», – сказал Аршавин.

