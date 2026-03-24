Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин  высказался об инциденте в матче между «Балтикой» и ЦСКА.

Игра 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо и между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

«Когда мы с ним [Талалаевым] созвонились по другому вопросу, то я сказал, что для меня это перебор. Если бы он выбил мяч в одно касание – это одно. А здесь так демонстративно…

На месте Кармо я поступил бы аналогично – и это спровоцировало бы потасовку», – сказал Аршавин.

«Приношу извинения всем, кроме тренеров ЦСКА». Взгляд Талалаева на стычку и новый бан

Кто выиграет ЛЧ?48021 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Такое чувство, что только Аршавин в коммьюнити росфутбола способен адекватно оценивать ситуацию
Такое чувство, что он один не боится никого и ничего. И за это Андрею респект и уважуха.
Это все чипсы
Наконец-то адекватный комментарий.
Андрей Сергеич вообще достаточно адекватен...
Андрюха понимает что к чему
Все правильно Кармо сделал, а то что этот быдлан себе позволяет
И правильно сказал.
Сколько смотрю футбол ничего подобного от тренера не видел.
А он не предложил потом 1 на 1 отойти?
Андрей Сергеич всегда искренен. Уважуха.
Шершавый знает что нужно сказать
Потому что футбольный человек
Аршавин, наверное, единственный, кто всегда объективен.
Аршавин всегда по пацански всё говорит, за это и уважуха, за какой бы ты клуб не болел.
Причем здесь по пацански, если есть элементарный этикет. И вот Талалаев такого слова даже не знает.
Ваши ожидания - ваши проблемы . Мы помним )
