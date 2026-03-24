Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»

Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: планов нет.

Руководитель футбольного направления Red Bull Юрген Клопп сообщил, что в ближайшее время не планирует работать тренером.

Бывшего тренера «Ливерпуля », «Боруссии » Дортмунд и «Майнца » спросили, видит ли он себя в будущем на посту главного тренера сборной Германии.

«Сейчас я об этом вообще не думаю. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет. Но никаких планов в этом отношении у меня нет», – сказал Клопп.

Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»