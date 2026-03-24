Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: планов нет.
Руководитель футбольного направления Red Bull Юрген Клопп сообщил, что в ближайшее время не планирует работать тренером.
Бывшего тренера «Ливерпуля», «Боруссии» Дортмунд и «Майнца» спросили, видит ли он себя в будущем на посту главного тренера сборной Германии.
«Сейчас я об этом вообще не думаю. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет. Но никаких планов в этом отношении у меня нет», – сказал Клопп.
Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
Хотелось бы его ещё увидеть в клубном футболе, но видимо сильно выгорел Юрген. Жаль что мало выиграл с Ливерпулем. С победами и психологически попроще было бы.