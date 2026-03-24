  • Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание Милорада Мажича о назначенном в пользу «Зенита» пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».

– Руководству судейства надо сделать выводы по поводу арбитров Кукуяна и Буланова. Как я могу быть удовлетворен этими словами, если мы в итоге проиграли матч? Неизвестно, как все сложилось бы без пенальти.

Получается, мы с главой департамента судейства смотрим в одном направлении. Стоит сделать выводы, чтобы больше таких случаев не было. Не надо дискредитировать футбол.

– Если бы предложили вариант с переигровкой матча, согласились бы?

– Это смешно. «Зенит» идет дальше, а мы остались за бортом Кубка России. Цена ошибки большая. Да, неприятно, но раз Мажич назвал решение Кукуяна ужасом, значит мы смотрим футбол одинаково, – сказал Газизов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Вот это главный вопрос!
Как накажут? Если это не предвзятость,то тогда абсолютный непрофессионализм.
И то,и то заслуживает сурового наказания.
В случае с Кукуяном именно предвзятость, потому что нормально судить (даже хорошо) он умеет. Понятно что и у него ошибки бывали. Но ошибаются, порой, судьи любого уровня.
Радимов-то тут причем?
Вот когда в ворота Зенита назначаются легковесные пенальти - например за мизинец Барриоса или отменяют голы Зенита под надуманными предлогами - широкая общественность так не реагирует... А тут уже неделю успокоится не могут.
Это к вопросу о "народной команде" и "всеобщей любви". Очень показательно.
Там легковесные, типа можно дать, но лучше не надо, а здесь даже и не такой. Тут вообще на ровном месте пенальти. И это с просмотром, где четко видно что ничего не было и близко
Есть ошибки, а есть целенаправленное вредительство. Я не могу поверить, что все видят игровой момент и только судьи на матче видят пенальти.
Да норм пенальти. Лучше бы провели расследование по неназначенному пенальти в матче в Оренбурге в этом туре. Там было настоящее футбольное убийство.
Эй! Газизов, как там перчатка?
В очередной раз мы видим, что судьи ЕДИНСТВЕННЫЕ люди в футболе кто несет реальную ответственность за свои действия. Ни игроки, ни тренеры, ни президенты ничего никогда не теряют ни при проигрышах команды, ни при безобразном поведении, ни при ошибках при выборе состава, ни при покупках игроков и т.д. и т.п. Все всё равно равно свои бабосы получат и пойдут в другую команду продолжать "работать". А судьи? Ошибся - на следующий матч не назначат и ты не получишь деньги, а то и вообще выгонят и как зарабатывать дальше? Подумайте над этим.
Всю судейскую бригаду конечно стоит отстранить от работы , бригаду ВАР особенно
Все в шоке, а судьи не наказаны? Дать отстранение на год, в будущем будут думать головой, а не кошельком.
Ну конечно, не будь этого пенальти, Махачкала сто пудов выиграла бы. Они же прямо контролировали игру, все штанги обстучали.
