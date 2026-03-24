Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание Милорада Мажича о назначенном в пользу «Зенита» пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).
Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».
– Руководству судейства надо сделать выводы по поводу арбитров Кукуяна и Буланова. Как я могу быть удовлетворен этими словами, если мы в итоге проиграли матч? Неизвестно, как все сложилось бы без пенальти.
Получается, мы с главой департамента судейства смотрим в одном направлении. Стоит сделать выводы, чтобы больше таких случаев не было. Не надо дискредитировать футбол.
– Если бы предложили вариант с переигровкой матча, согласились бы?
– Это смешно. «Зенит» идет дальше, а мы остались за бортом Кубка России. Цена ошибки большая. Да, неприятно, но раз Мажич назвал решение Кукуяна ужасом, значит мы смотрим футбол одинаково, – сказал Газизов.
Как накажут? Если это не предвзятость,то тогда абсолютный непрофессионализм.
И то,и то заслуживает сурового наказания.