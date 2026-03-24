  • Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»
Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»

Неймар играл в покер на выходных 24 часа.

Нападающий «Сантоса» Неймар провел выходные, играя в онлайн-покер.

22 марта «Сантос» играл с «Крузейро» (0:0). Неймар пропустил эту игру – согласно официальной причине, «для распределения нагрузки».

По данным Portal Leo Dias, все выходные бразилец играл в онлайн-покер. В пятницу он играл с семьей, в субботу 7 с половиной часов играл в онлайн-турнире, в воскресенье – 9 часов. Суммарно за этот период Неймар провел в онлайн-покере около 24 часов, из них больше 16 – в турнире. Примечательно, что в воскресенье Неймар играл в момент, когда проходил матч «Сантоса».

Отмечается, что Неймар заплатил более 5 тысяч долларов за первоначальный взнос, а потом потратил более 20 тысяч долларов на ре-энтри (опция возвращения в турнир после выбывания). Это означает, что бразилец вылетал не менее четырех раз.

В понедельник Неймар подтвердил, что участвовал в онлайн-турнире.

«Да, я играл онлайн. Очень доволен своим выступлением, у меня все хорошо.

Поскольку я, к сожалению, не играл в те дни из-за распределения нагрузки, у меня появилось время, чтобы заняться тем, что мне больше всего нравится вне футбола – покером. Я играл днем», – сказал Неймар в видео, выложенном в его соцсетях.

Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»

Шансы Неймара сыграть на ЧМ «практически равны нулю». В CBF недовольны физической формой и поведением форварда (CNN Brasil)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Portal Leo Dias
Карло Анчелотти:
- Неймар пропустит ЧМ из за "распределения нагрузки".
В целом карьеру завершил. Порой было интересно и крайне перспективно.
В целом карьеру завершил. Порой было интересно и крайне перспективно.
Порой он был лучшим в мире
Порой он был лучшим в мире
В том то и дело, что «порой» и крайне не продолжительное время. Потенциал был не меньше, чем у двоих небезызвестных ребят…)
Ну, всё правильно, распределил нагрузку: половину выходных играл, половину ел и спал. Всё как прописывали врачи
Страшный сон Неймара: карнавал, др и покерный турнир в один день
Когда закончит с футболом займётся покером и проиграет всё своё состояние
Да он уже закончил с футболом. Хорошо устроился. Хочу- играю. Не хочу- не играю.
Не гольф, конечно, но кое-кого мне это напоминает.
И этого персонажа хотят впихнуть в сборную для ЧМ.
Профессионал!
Мог быть реально супер звездой
Мог быть реально супер звездой
Он ей и был
Материалы по теме
Роналдо хотел бы видеть Неймара на ЧМ-2026: «Анчелотти возьмет его, если он будет в форме. Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл»
вчера, 19:09
Шансы Неймара сыграть на ЧМ «практически равны нулю». В CBF недовольны физической формой и поведением форварда (CNN Brasil)
вчера, 10:33
Шакил О′Нил о критике Неймара: «Даже великого Джордана критиковали, Леброна, меня – нужно использовать это как мотивацию. Ему надо выиграть ЧМ»
20 марта, 22:11
