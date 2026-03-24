Талалаев о Челестини: «Причислять к врагам не собираюсь, но и уважения к нему не испытываю. Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам – надо обращать внимание на поступки»

Талалаев о Челестини: уважения к нему не испытываю.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не испытывает уважения к тренеру ЦСКА Фабио Челестини.

Специалисты были удалены после потасовки в компенсированное время игры Мир РПЛ после того, как Талалаев выбил мяч на трибуны, а Энрике Кармо толкнул тренера. Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча, Челестини – на один.

«Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам. На мой взгляд, следует обращать внимание на поступки.

Успехов ЦСКА. Нам нужно всем сначала доработать этот год. Будет момент – будет решение. Причислять его к врагам не собираюсь, но и уважения человеческого к нему не испытываю», – заявил Талалаев.

