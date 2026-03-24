  Талалаев о Челестини: «Причислять к врагам не собираюсь, но и уважения к нему не испытываю. Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам – надо обращать внимание на поступки»
82

Талалаев о Челестини: «Причислять к врагам не собираюсь, но и уважения к нему не испытываю. Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам – надо обращать внимание на поступки»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не испытывает уважения к тренеру ЦСКА Фабио Челестини.

Специалисты были удалены после потасовки в компенсированное время игры Мир РПЛ после того, как Талалаев выбил мяч на трибуны, а Энрике Кармо толкнул тренера. Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча, Челестини – на один.

«Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам. На мой взгляд, следует обращать внимание на поступки.

Успехов ЦСКА. Нам нужно всем сначала доработать этот год. Будет момент – будет решение. Причислять его к врагам не собираюсь, но и уважения человеческого к нему не испытываю», – заявил Талалаев.

«Приношу извинения всем, кроме тренеров ЦСКА». Взгляд Талалаева на стычку и новый бан

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
тупорылый баран
Очень выразительная и точная характеристика))
Ну жесты и слова - это тоже поступки, так-то)
Что-то у Талалаева колпак снесло от первого удачного сезона. Никакого уважения к коллегам. Сам конфликт создал, сам всех помоями поливает. Сказочный…
умный человек не поддался бы на провокацию, а траляля только этого и ждал...
Поступок - это мяч выбить или за помощников спрятаться? Или в прессе рассказывать, что на парковке кого-то там ждал?
дык, это он мах рекламировал)))
А по твоему он должен был начать кулаками размахивать после того , как его толкнули? По факту он руки не распускал. Первым начал руками махать игрок ЦСКА. И не нужно говорить, что его вывел из себя удар тренера по мячу, это его никак не оправдывает.
То есть показ несколько раз неприличных жестов - это всего лишь жест, это не поступок, верно? То есть выбить мяч - это жест , а не поступок? Так понимаю?
Быдлан не испытывает уважения к тому, кто не оказался терпилой. Во как!
Это какой-то удивительный парадокс: по своим словам и поступкам Талалаев мягко говоря не самый приятный человек и даже прямо скажем с гнильцой. Это очевидно.
Как он при этом умудряется раз за разом в коллективах где работает создавать рабочую атмосферу, чтобы футболисты бились за него и команду? Он же реально умеет выжимать максимум из минимума с теми составами и бюджетами с которыми он обычно работает.

Мне кто-нибудь может объяснить это парадокс?
Временщик.
Где он кроме Балтики он хоть что-то выжимал? Он только и делал, что вылетал в пердив
Интересно из российских тренеров Талалаева кто-то уважает?
Да. Талалаев
Уточнение, Талалаев-младший
Андрей Талалаев: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю»
вчера, 21:30
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Шамиль Лахиялов: «Поступки Талалаева могут помешать ему возглавить топ-команду. Более солидный клуб хорошо задумается, назначать ли его тренером. Его эмоции могут спровоцировать рукоприкладство»
вчера, 19:52
