Талалаев о Челестини: «Причислять к врагам не собираюсь, но и уважения к нему не испытываю. Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам – надо обращать внимание на поступки»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не испытывает уважения к тренеру ЦСКА Фабио Челестини.
Специалисты были удалены после потасовки в компенсированное время игры Мир РПЛ после того, как Талалаев выбил мяч на трибуны, а Энрике Кармо толкнул тренера. Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча, Челестини – на один.
«Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам. На мой взгляд, следует обращать внимание на поступки.
Успехов ЦСКА. Нам нужно всем сначала доработать этот год. Будет момент – будет решение. Причислять его к врагам не собираюсь, но и уважения человеческого к нему не испытываю», – заявил Талалаев.
«Приношу извинения всем, кроме тренеров ЦСКА». Взгляд Талалаева на стычку и новый бан
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Как он при этом умудряется раз за разом в коллективах где работает создавать рабочую атмосферу, чтобы футболисты бились за него и команду? Он же реально умеет выжимать максимум из минимума с теми составами и бюджетами с которыми он обычно работает.
Мне кто-нибудь может объяснить это парадокс?