Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»

Дьяков о «Спартаке» при Карседо: игра в обороне ужасна.

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил игру «Спартака» при тренере Хуане Карлосе Карседо .

«Игра в обороне на сегодняшний день ужасна. Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль.

В чем поменялся «Спартак»? Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед. Очевидно, что у «Спартака » нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч – контроль ради контроля. Такой типичный испанский футбол», – сказал Дьяков.

