  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
41

Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил игру «Спартака» при тренере Хуане Карлосе Карседо.

«Игра в обороне на сегодняшний день ужасна. Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль.

В чем поменялся «Спартак»? Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед. Очевидно, что у «Спартака» нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч – контроль ради контроля. Такой типичный испанский футбол», – сказал Дьяков.

«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев

Кто выиграет ЛЧ?48925 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Евро-Футбол»
logoСпартак
logoХуан Карлос Карседо
logoВиталий Дьяков
logoпремьер-лига Россия
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну уж не Дьякову критиковать за игру в защите, тот еще деревянный кудесник мяча!
Ответ
Помню он как-то хет-трик за Ростов исполнил )
Ответ
Так в этом вся аналитика с матч тв и приближенных к ним ресурсов.
Громко накинуть, звучный заголовок. А насколько это правильно, адекватно, человек вообще разбирался или нет это неважно. Важно количество обсуждений и комментариев на эту желтуху
С каких это пор бывший российский игрок средней руки Дьяков может с пренебрежением относиться к типичному испанскому футболу?
Дьяков либо матчи Спартака не смотрел, либо просто очень глупый(скорее второе). Какой типичный испанский футбол. Какой контроль ради контроля? При Карседо владение мячом упало на несколько процентов по сравнению со Станковичем.
Ну вот ещё раз читаем, как бездарь Дьяков критикует Испанского тренера.
Для чего бывший игрок Ростова! оценивает работу Карседо?? Чем запомнился Дьяков в роли игрока???
Ответ
У него причёска была лютая!
Ответ
И она до сих пор не изменилась
Ну сам Дьяков то в бытность игроком показывал искрометный футбол, все передачи в атаку и титулов намеренно взял как на внутреннем так и на мировом уровне чтоб об Испанском футболе выражаться пренебрежительно
Сказал типичный российский паспортист
От куда вся эта элита вылазиет??? Во что играл дьяков?? В типичный никчёмный русский дьяковский футбол.
Типичный испанский футбол, никому не интересный, и ничего не выигрывавший.Не то, что наш, доминирующий в мире
Куда ты лезешь ? Что из себя как игрок представлял , чтобы критиковать Спартак ?
Играл в Ростове , ну и смотри на свою команду , ведь по игре , ФНЛ улыбается.
Вы ещё всех дворников в периферии о Спартаке расспросите.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
