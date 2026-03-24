Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: игра в обороне ужасна.
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил игру «Спартака» при тренере Хуане Карлосе Карседо.
«Игра в обороне на сегодняшний день ужасна. Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль.
В чем поменялся «Спартак»? Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед. Очевидно, что у «Спартака» нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч – контроль ради контроля. Такой типичный испанский футбол», – сказал Дьяков.
«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев
Кто выиграет ЛЧ?48925 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Евро-Футбол»
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Громко накинуть, звучный заголовок. А насколько это правильно, адекватно, человек вообще разбирался или нет это неважно. Важно количество обсуждений и комментариев на эту желтуху
Играл в Ростове , ну и смотри на свою команду , ведь по игре , ФНЛ улыбается.
Вы ещё всех дворников в периферии о Спартаке расспросите.