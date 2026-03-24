  • Андрей Талалаев: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю»
Главный тренер «Балтики» был дисквалифицирован после того, как выбил мяч на трибуны в конце игры с ЦСКА, что привело к массовой потасовке.

«Признаю свой поступок. Я такой, какой есть. Можете считать мне плохим, хорошим, эмоциональным.

Когда я вернусь на бровку и снова возникнет момент, который будет определять судьбу нашего клуба с точки зрения набора очков, и будет возможность выбить мяч даже ценой дисквалификации, я снова это сделаю», – заявил главный тренер «Балтики».

Талалаева забанили на 4 матча, Челестини – на 1. Итоги потасовки «Балтики» и ЦСКА

Это обязательно произойдет, и надеюсь к этому моменту у КДК отрастут яйца и они дисквалифицируют его на год
Там у Балтики крыша Чемезов, так что скорее само КДК дисквалифицируют на год чем Талалаева)
Мысленно представил ситуацию, где Талалаев в матче с Зенитом в Питере, бьёт мячом на трибуну в сторону Миллера
Оставалось 30 секунд до конца матча, добавили ещё 5 после возобновления игры:) Отлично помог:)
Злостный рецидивист 😁
Бил, бью и буду бить (с)
тотально негативный персонаж
надеюсь, что в один прекрасный момент он нарвётся
Наговорил на доп дискву по факту
Бубнов на нулевой расколол персонажа
