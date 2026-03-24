Андрей Талалаев: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю»

Андрей Талалаев: снова выбью мяч на трибуну, если надо будет.

Андрей Талалаев заявил, что готов снова провоцировать соперников во время матчей.

Главный тренер «Балтики» был дисквалифицирован после того, как выбил мяч на трибуны в конце игры с ЦСКА, что привело к массовой потасовке.

«Признаю свой поступок. Я такой, какой есть. Можете считать мне плохим, хорошим, эмоциональным.

Когда я вернусь на бровку и снова возникнет момент, который будет определять судьбу нашего клуба с точки зрения набора очков, и будет возможность выбить мяч даже ценой дисквалификации, я снова это сделаю», – заявил главный тренер «Балтики».

