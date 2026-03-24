«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»

Кагермазов: если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, не было бы конфликта.

Защитник махачкалинского «Динамо » Сослан Кагермазов высказался об инциденте в матче между «Балтикой» и ЦСКА.

Игра 21-го тура Мир РПЛ состоялась 14 марта и завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо и между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

– РПЛ не превращается в Медиалигу. Там в этом плане был бардак, а в Премьер-Лиге тренеры все равно себя контролируют. Понятно, они тоже люди, у них тоже бывают эмоции. Но сравнивать с Медиалигой некорректно.

– Как вы отнеслись к выходке Талалаева, когда он выбил мяч на трибуну?

– Говорю, это же просто эмоции. Может быть, если бы игрок ЦСКА его не толкнул, тогда Талалаеву дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта.

– Для вас какой тренер лучше: спокойный, как, например, Сергей Семак, или взрывной и эмоциональный, как Талалаев?

– Это зависит от ситуации и положения команды. В целом достаточно комфортно, когда тренер эмоционален. Такой специалист хорошо заряжает всех футболистов, это идет только на пользу команде, – сказал Кагермазов.