23

«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов высказался об инциденте в матче между «Балтикой» и ЦСКА.

Игра 21-го тура Мир РПЛ состоялась 14 марта и завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо и между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

– РПЛ не превращается в Медиалигу. Там в этом плане был бардак, а в Премьер-Лиге тренеры все равно себя контролируют. Понятно, они тоже люди, у них тоже бывают эмоции. Но сравнивать с Медиалигой некорректно.

– Как вы отнеслись к выходке Талалаева, когда он выбил мяч на трибуну?

– Говорю, это же просто эмоции. Может быть, если бы игрок ЦСКА его не толкнул, тогда Талалаеву дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта.

– Для вас какой тренер лучше: спокойный, как, например, Сергей Семак, или взрывной и эмоциональный, как Талалаев?

– Это зависит от ситуации и положения команды. В целом достаточно комфортно, когда тренер эмоционален. Такой специалист хорошо заряжает всех футболистов, это идет только на пользу команде, – сказал Кагермазов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Можно и сказать тогда ещё лучше, если бы Талалаев не выбил мяч никто бы его не толкнул 😁
Ну так и если бы скамейка Балтики не рванула к Кармо, слово стая бабуинов, он бы тоже спойкойно получил желтую карточку вместе с Талалаевым - и всё, никакого конфликта, ага. Мало ли кто кого толкает в футбольном матче, чего это они так обиделись?
Ответ Сангусь
Вы явно никогда не играли в футбол даже на уровне ДЮСШ. Когда трогают совего, особенно тренера, все подлетают. Прав или нет, это потом разберёмся, но что ты за команда, если пропустишь подобное.
Ответ Mike_81
Вот поэтому Талалаева и забанили.
Он прекрасно понимал какую реакцию вызовет его действие, а за спиной "стадо" покорных и недалёких. Грош цена вашему коллективу , если хорошее от плохого не можете отличить.
А завтра вы на преступление за ним пойдёте, ОПГ ?
Если бы тренер Балтики не выбил бы мяч, причем демонстративно, то этого конфликта вообще бы не было.
вы колобок-то полностью разматывайте, если бы Талалаев не выбил бы мяч, то и игрок ЦСКА не подбежал бы.
А потом, включился бы вар... Ну, ты в курсе...
