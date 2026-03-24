  • Рапино о решении иранок остаться в Австралии: «Поддерживаю решение бежать от крайне репрессивного режима. Нужна невероятная смелость для этого, когда твоя семья на родине»
Рапино о решении иранок остаться в Австралии: «Поддерживаю решение бежать от крайне репрессивного режима. Нужна невероятная смелость для этого, когда твоя семья на родине»

Меган Рапино: поддерживаю иранок, решивших остаться в Австралии.

Меган Рапино оценила решение некоторых футболисток сборной Ирана запросить в Австралии убежище.

«Я просто думаю об этом в контексте того огромного давления, под которым находятся эти молодые девушки и молодые женщины, когда им приходится принимать такое решение. Нужны невероятные мужество и смелость, чтобы так поступить, понимая, что это может означать для их семей, оставшихся дома. Смелость и мужество для того, чтобы протестовать против гимна страны – по сути, против иранского режима – и не петь национальный гимн во время матча.

Конечно, я полностью поддерживаю их решение просить убежища, попытку начать новую жизнь и сбежать от крайне репрессивного режима в такой ситуации. Я не знаю всех деталей, почему некоторые из них уехали и как именно это произошло.

Я надеюсь, что те, кто вернулся домой, сделали это по своей собственной воле, что их семьи в безопасности, что они сами в безопасности, как и их друзья. Я надеюсь, что те, кто решил остаться, чувствуют спокойствие и надежду на новую жизнь в Австралии или где-то еще», – сказала экс-футболистка сборной США в своем подкасте.

Футболистка сборной Ирана: «Я не продам родину чужаку, я не променяла семью на тысячу заманчивых предложений». Заявление Ахмадизаде привело контролируемое КСИР агентство

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoСборная Ирана по футболу
женский футбол
Политика
logoМеган Рапино
Я бы тоже сбежала, я невероятно смелая... и хрен с ней, с семьёй... добавила Рапино
Семью используют как фактор давления. Если спортсмену на эту семью плевать — попытки государства давить на родню будут бесполезны. Иран постоянно такое проворачивает, поэтому методика и последствия известны.
если спортсмену на эту семью плевать... то этому спортсмену самое место в Австралии
по этой жизни ещё как бы самой Рапино из Америки линять не пришлось... вот тут то ей вся её смелость и пригодится
А ещё нужен невероятный эгоизм и тупость, чтобы наплевав на семью и близких, сделать такое публично. И это при том, что если кто-то из них хочет уехать из Ирана, это не так и сложно сделать не публично, уехав пусть не в Австралию, а в государство, с которым у Ирана хорошие отношения.
Из одного репрессивного режима в другой?
А в нелружественные уехать какая-то проблема? Иран границы не закрывал. Уехать можно куда угодно. Публичные отказы от чего-то там нужны были строго американцам для пиара, а не самим девушкам.
Сама Рапино живëт же в стране где президент действует по принципу "У кого морда шире тот и прав", и откровенно плюëт на все нормы общения между государствами.
Все американцы какие-то одноклеточные - говорят, как будто политинформацию зубрят
Ну, эта чокнутая как всегда.
Пока что двум оставшимся в Австралии иранкам - дали потренироваться на камеры с командой-середнячком австралийского женского чемпа ... не контракт полноценный , просто потренироваться разок ... Ну так себе выигрыш ) А уж для восточных женщин слушать похвальбу от кагтавых и розовой активистки - ну такоэ ... скорей ведет к полному обнулению репутации
Футболистка сборной Ирана: «Я не продам родину чужаку, я не променяла семью на тысячу заманчивых предложений». Заявление Ахмадизаде привело контролируемое КСИР агентство
сегодня, 10:34
Экс-глава иранской федерации о женской сборной: «Мы сказали футболисткам, что их хотят использовать в политических целях и бросить. Такова судьба всех, кого одурачили Запад и сионисты»
21 марта, 21:36
Тренер женской сборной Ирана: «Рада вернуться на любимую родину. Наши девушки противостояли врагам в Австралии и покинули ее с гордостью»
20 марта, 03:29
Рекомендуем
Главные новости
Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»
9 минут назад
Только 78% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца. А вы справитесь?
17 минут назадТесты и игры
Мать обвиняемого в убийстве Секача считает, что мошенники могли обмануть ее сына под предлогом доставки с маркетплейса: «Он мне в феврале звонил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?»
32 минуты назад
Андрей Талалаев: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю»
47 минут назад
Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»
сегодня, 21:02
ТВ «Реала»: «Возмутительное судейство поставило под угрозу не только победу над «Атлетико», но и шансы в матчах, которые Вальверде пропустит. У Мунуэры Монтеро двойные стандарты»
сегодня, 20:59
Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»
сегодня, 20:36
УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды
сегодня, 20:29
Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»
сегодня, 20:22
Аршавин о Дуране: «Назабивал в Англии и думает: «Что там Россия, уж как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в «Зенит» – ему будто всегда в борьбу дают»
сегодня, 20:00
Ко всем новостям
Последние новости
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он – звезда»
20 минут назад
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
30 минут назад
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
48 минут назад
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
сегодня, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
сегодня, 21:02
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
сегодня, 20:50
Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»
сегодня, 20:43
Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
сегодня, 20:18
Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю масочку, капюшончик»
сегодня, 20:04Видео
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
сегодня, 20:00Тесты и игры
Рекомендуем