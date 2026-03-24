Рапино о решении иранок остаться в Австралии: «Поддерживаю решение бежать от крайне репрессивного режима. Нужна невероятная смелость для этого, когда твоя семья на родине»

Меган Рапино: поддерживаю иранок, решивших остаться в Австралии.

Меган Рапино оценила решение некоторых футболисток сборной Ирана запросить в Австралии убежище.

«Я просто думаю об этом в контексте того огромного давления, под которым находятся эти молодые девушки и молодые женщины, когда им приходится принимать такое решение. Нужны невероятные мужество и смелость, чтобы так поступить, понимая, что это может означать для их семей, оставшихся дома. Смелость и мужество для того, чтобы протестовать против гимна страны – по сути, против иранского режима – и не петь национальный гимн во время матча.

Конечно, я полностью поддерживаю их решение просить убежища, попытку начать новую жизнь и сбежать от крайне репрессивного режима в такой ситуации. Я не знаю всех деталей, почему некоторые из них уехали и как именно это произошло.

Я надеюсь, что те, кто вернулся домой, сделали это по своей собственной воле, что их семьи в безопасности, что они сами в безопасности, как и их друзья. Я надеюсь, что те, кто решил остаться, чувствуют спокойствие и надежду на новую жизнь в Австралии или где-то еще», – сказала экс-футболистка сборной США в своем подкасте.

Футболистка сборной Ирана: «Я не продам родину чужаку, я не променяла семью на тысячу заманчивых предложений». Заявление Ахмадизаде привело контролируемое КСИР агентство