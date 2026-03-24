23

Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что экс-форвард каталонцев Лионель Месси не участвовал в ключевых решениях клуба.

«Все говорят о власти Лео, когда он был в «Барселоне», но Месси не принимал решений по трансферам или тренерам, у него не было привилегий. За пределами спортивных вопросов он никогда не принимал никаких решений.

В августе 2020 года, когда Месси попросил уйти, я сказал ему «нет», потому что он был нашим самым важным активом и одним из главных источников дохода. Я не мог предложить ему бесплатный трансфер, и, кроме того, у него был контракт. Думаю, он понял и поэтому остался.

Он думал, что через несколько месяцев появится новое руководство, которое продлит его контракт. Он удивился в тот момент, когда пришло время продлевать контракт, а с ним расстались», – сказал Бартомеу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
"Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы»"
Сейчас сюда пожалуют сливочные и будут объяснять Бартомеу, что он не был в курсе всего происходящего в Барсе и вообще многого не знает.
Ответ alexde181
Согласен. Бартомеу всё-таки из тех людей которым можно доверять и врать такой человек точно не станет 👍
Да и Лео всё же очень скромный человек, никогда не было замечено что-то такое за ним. В Майами вон спокойно и тихо играет, никаких трансферов за счёт его связей, тренер никак с ним не связан абсолютно. А сливочным завистникам лишь бы уличить Лео в чём-то кривом.
Ответ Рашпель793
Да, полностью согласен. Мы не можем доверять бывшему президенту, мы должны доверять мнению людей со спортс ру. Никогда такого не было и вот опять
Ты почему еще не сел, а? Скоро?
Попросил уйти -> удивился, когда с ним расстались
Ответ pit4er
Так написал будто это произошло через неделю или месяц, а не через год. Когда ему говорили что он точно переподпишется
Ответ pijama_enota
Так написал будто руководство клуба не сменилось в процессе. Игрок уже один раз попытался уйти. Логично, что доверие к нему было подорвано и делать на него долгосрочную ставку было рискованно
Спросить этих представителей каталонской бездны про негрейру, то у всех появляются приступы склероза, провалы в памяти) Все мы прекрасно помним как он не влиял на Ибру, на Гризмана, а также на Неймара, когда лучшим в глазах фанатов становится бразилец, а все почести достаются аргентинцу, яркий тому пример так называемый камбек имени Айтекина) Космическая зарплата, которая выплачивалась несколько лет человеку который в случае чего был готов "играть" даже за бесплатно) Все мы все эти сказки помним)
Ответ Бутсы Крооса
Эти "сказки" "помнят" только тролли и хейтерня.
1. Месси никогда не обещал играть беслпатно.
2. Месси не выгонял из клуба Ибрагимовича, это сделал Гвардиола. И у самого Ибрагимовича претензии не к Месси, а к Гвардиоле.
3. Месси никогда не требовал купить Гризманна (как и выгнать его тоже).
А футболе всегда было и есть место,не раскрытым и запутанным тайнам ! И эта глава одна из таковых,пути Барселоны и Месси разошлись и виной тому Лапорта.
Надеюсь когда нибудь,мы узнаем всю правду из уст самого Месси
Ответ Rule1
А что должен рассказать Месси?
Он уже рассказал в интервью - ему сообщили, что о контракте договорились, осталось подписать, когда придёт время. Время пришло, но вместо подписания контракта его обломили. Что ещё он может рассказать?
Все тайны (если они есть) может выдать только Лапорта - зачем он сделал то, что сделал (ну кроме общих слов, что клуб важнее всего). Почему сначала якобы договорился (иначе зачем отец Месси сказал бы сыну, что всё на мази?), а потом резко сдал назад?
Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»
вчера, 19:53
Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил суд не передавать «Реалу» наши внутренние документы»
вчера, 16:50
