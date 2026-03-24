Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»

Бартомеу о Месси: он не принимал решений по трансферам и тренерам «Барсы».

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что экс-форвард каталонцев Лионель Месси не участвовал в ключевых решениях клуба.

«Все говорят о власти Лео, когда он был в «Барселоне», но Месси не принимал решений по трансферам или тренерам, у него не было привилегий. За пределами спортивных вопросов он никогда не принимал никаких решений.

В августе 2020 года, когда Месси попросил уйти, я сказал ему «нет», потому что он был нашим самым важным активом и одним из главных источников дохода. Я не мог предложить ему бесплатный трансфер, и, кроме того, у него был контракт. Думаю, он понял и поэтому остался.

Он думал, что через несколько месяцев появится новое руководство, которое продлит его контракт. Он удивился в тот момент, когда пришло время продлевать контракт, а с ним расстались», – сказал Бартомеу.