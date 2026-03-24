Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что экс-форвард каталонцев Лионель Месси не участвовал в ключевых решениях клуба.
«Все говорят о власти Лео, когда он был в «Барселоне», но Месси не принимал решений по трансферам или тренерам, у него не было привилегий. За пределами спортивных вопросов он никогда не принимал никаких решений.
В августе 2020 года, когда Месси попросил уйти, я сказал ему «нет», потому что он был нашим самым важным активом и одним из главных источников дохода. Я не мог предложить ему бесплатный трансфер, и, кроме того, у него был контракт. Думаю, он понял и поэтому остался.
Он думал, что через несколько месяцев появится новое руководство, которое продлит его контракт. Он удивился в тот момент, когда пришло время продлевать контракт, а с ним расстались», – сказал Бартомеу.
Сейчас сюда пожалуют сливочные и будут объяснять Бартомеу, что он не был в курсе всего происходящего в Барсе и вообще многого не знает.
Да и Лео всё же очень скромный человек, никогда не было замечено что-то такое за ним. В Майами вон спокойно и тихо играет, никаких трансферов за счёт его связей, тренер никак с ним не связан абсолютно. А сливочным завистникам лишь бы уличить Лео в чём-то кривом.
1. Месси никогда не обещал играть беслпатно.
2. Месси не выгонял из клуба Ибрагимовича, это сделал Гвардиола. И у самого Ибрагимовича претензии не к Месси, а к Гвардиоле.
3. Месси никогда не требовал купить Гризманна (как и выгнать его тоже).
Надеюсь когда нибудь,мы узнаем всю правду из уст самого Месси
Он уже рассказал в интервью - ему сообщили, что о контракте договорились, осталось подписать, когда придёт время. Время пришло, но вместо подписания контракта его обломили. Что ещё он может рассказать?
Все тайны (если они есть) может выдать только Лапорта - зачем он сделал то, что сделал (ну кроме общих слов, что клуб важнее всего). Почему сначала якобы договорился (иначе зачем отец Месси сказал бы сыну, что всё на мази?), а потом резко сдал назад?