  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»
77

– Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?

Лоськов

– Почему?

– Любая передача любой тонкости, дальности, кручености, великолепные штрафные подачи.

– Сильнее Егора Титова?

– От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет. 

Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад – и как дает туда. А Сычев уже бежит, обгоняет.

Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер, – настолько он понимал, как ударить по мячу.

– Какое место у Сперцяна в истории?

– Думаю, топ-5 – топ-10, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» экс-полузащитник сборной России.

Кто выиграет ЛЧ?48899 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoАндрей Аршавин
logoДмитрий Лоськов
logoКраснодар
logoДмитрий Сычев
logoЭдуард Сперцян
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
logoЕгор Титов
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лоськов вообще сильно недооценен на мой взгляд. так то он вообще возможно в 10ке лучший игроков за всю историю российских чемпионатов. возможно дело в том что Локомотив всегда была перифирийной командой, у которой и вообще болельщиков мало и в СМИ в том числе. поэтому никто особо и не писал о том какой это исключительный футболист. да и сам он не особо медийный был. а в сборной у него видимо был вариант Веретенникова - отменный клубный игрок, но на уровне сборной что то так то не получалось
Ответ La Crosse Bobcats
Если бы в конце 90-х они с Веретенниковым вызывались в сборную, то Россия играла бы минимум в полуфинале Евро/Мира. Но играли свои друзья по интересам
Ответ selso99
С Веретенниковым бы выиграла, думаю.
Титов в передачах накоротке был хорош. Длинные передачи, навесы, подачи угловых, штрафных, закидушки из глубины - это не его конёк
Ответ Рафик Маркес
Получается, всё не его конек, кроме "отдай ближнему"
Ответ pashko
Хави тоже 90% передач давал ближним, тем не менее…
База от Аршавина. У Лоськова был пас любой длины и удар с обеих ног. Он даже пенальти забивал и правой, и левой ногой
Ответ selso99
Комментарий скрыт
Ответ selso99
Не только пенальти. Лоськов штрафные забивал и левой, и правой.
Пирло и Хави - это разные игроки со своими сильными качествами. Титов и Лоськов из этой же серии. Разница лишь в том, что Лоськов был хорош только на клубном уровне, в сборной же был не столь заметен.
Ответ Спартаковец навсегда
Разница в том, что Титов к 27 годам, считай, уже закончился, а Лоськов к этому возрасту на пик вышел.
Ответ Спартаковец навсегда
Комментарий скрыт
Половина успеха Сперцяна это тренер Виталий Корнеев. Впервые за свою историю Краснодар настолько силен в стандартах.
Ответ Василий Васильев
реализация со стандартов конечно выросла при нем, но у Сперцяна всегда хорошие стандарты были, тут как не учи блоки, если человек в точку не подает, то ничего не поможет
Мне из детства запомнилось, как Лоськов штрафные подавал обеими ногами.
О чем тут спорить, и Титов и Лоськов оставили заметный след в рос футболе. Оба игрока высочайшего класса.
У Спартака, наверно, и в истории не было игрока с супердлинными передачами. Манера игры другая
Ответ Сергей Лепехин
Алекс Мескини!
Ответ Basman82
Фернандо
Титову не нужно было делать длинные передачи. Спартак всегда играл в короткий-средний пас. Может только за исключением периода со Старковым. Плюс позиции у них были разные. Но то, что Лось был выдающимся плеймейкером - факт.
обязательно нужно вот сравнить кто лучше....)
Титову меньше повезло,Спартак развалился по сути на середине его каръеры. а Лоськов играл подольше в отлаженой системе Сёмина.
Ответ LEGION-2000
не знаю что там насчет везения, сравните сколько титулов у Титова и у Лоськова)
Ответ SuperStarrrr
Лицимерненько! Когда вас спрашивают, отчего ваш клуб за 40 с лишним попыток на Евро Арене имеет лишь Дырку от Бублика , вы отчего то начинаете визжать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
