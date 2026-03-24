Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»
– Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?
– Лоськов.
– Почему?
– Любая передача любой тонкости, дальности, кручености, великолепные штрафные подачи.
– Сильнее Егора Титова?
– От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет.
Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад – и как дает туда. А Сычев уже бежит, обгоняет.
Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер, – настолько он понимал, как ударить по мячу.
– Какое место у Сперцяна в истории?
– Думаю, топ-5 – топ-10, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» экс-полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Титову меньше повезло,Спартак развалился по сути на середине его каръеры. а Лоськов играл подольше в отлаженой системе Сёмина.