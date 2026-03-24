Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»

Андрей Аршавин: Сперцян в топ-10 ассистентов РПЛ.

– Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?

– Лоськов .

– Почему?

– Любая передача любой тонкости, дальности, кручености, великолепные штрафные подачи.

– Сильнее Егора Титова?

– От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет.

Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад – и как дает туда. А Сычев уже бежит, обгоняет.

Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер, – настолько он понимал, как ударить по мячу.

– Какое место у Сперцяна в истории?

– Думаю, топ-5 – топ-10, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» экс-полузащитник сборной России.