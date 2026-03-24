Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»

Энцо о будущем: переговоров с «Реалом» не было, посмотрим после ЧМ.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал слухи о своем будущем.

Предполагалось, что аргентинец может покинуть лондонский клуб летом, а фаворитом на его подписание является «Реал Мадрид».

«До конца сезона осталось несколько месяцев. По поводу «Реала »? Честно говоря, никаких переговоров, ничего.

Сейчас мы сосредоточены на «Челси », на оставшихся матчах. Посмотрим после чемпионата мира», – сказал футболист сборной Аргентины .

