  • Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал слухи о своем будущем.

Предполагалось, что аргентинец может покинуть лондонский клуб летом, а фаворитом на его подписание является «Реал Мадрид».

«До конца сезона осталось несколько месяцев. По поводу «Реала»? Честно говоря, никаких переговоров, ничего.

Сейчас мы сосредоточены на «Челси», на оставшихся матчах. Посмотрим после чемпионата мира», – сказал футболист сборной Аргентины.

Энцо мечтает играть за «Реал». Хавбеку «Челси» не нравится в Лондоне (Эдуардо Инда)

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
А я бы посмотрел на Энцо в «Мадриде»! Усиление полузащиты требуется 2-й год, и Энцо - тот, кто может принести «Реалу» то, в чём клуб просел после ухода Крооса и Модрича - контроль темпа, интеллект и позиционка. Единственный вопрос - цена?!🤔
Челси по-любому не продаст дешевле чем покупал. Так что ценик будет начинаться со 140-150 млн евро.

За эти деньги Реал не пойдёт за ним. Врядли в Мадриде готовы отдать за него даже условные 100 млн.
Энцо думает, что он топ футболист? Смешно. В каждом матче порит 100% моменты.
За трудности с любым переходом Энцо теперь может благодарить только себя, своего агента, и Бенфику с Руем Коштой. Там сражались до последнего, продавая его как игрока мирового класса и героя поколения. Ну а на деле всё оказалось немного не так, само собой.
Я вообще сомневаюсь, что хоть какой-то клуб сейчас готов выплатить 140+ млн за готового игрока. Тем более такие сделки сейчас не в моде, да и сам Энцо не тянет на суперзвезду. И не думаю, что хорошее выступление на ЧМ что-то изменит.
Челси его купил за огромные деньги, у Энцо впереди длинный контракт, эта сделка настолько сложна, что не думаю, что кто-то вообще соберётся делать предложение. И игра самого Энцо тоже не последний фактор.
Так что он само всё сказал - никаких переговоров, ничего. Оно и не удивительно.
разве Энцо тянет на роль Крооса? За кем Мадриду и гоняться - так это за Родри, на 3-4 сезона его еще хватит, а потом может кто-то появится на рынке. 6-8 номеров на рынке с отличным пасом и низким процентом брака - очень мало.
Я бы не держал его в команде ,смысла уже нету его удержать
Не вижу, в чём арг хоть чем-то лучше Питарча
В «Челси» бардак. В Росеньоре уже сомневаются, директор хамит фанатам
21 марта, 14:20
Энцо об увольнении Марески из «Челси»: «Я этого не понял. У него была очень понятная игровая модель. Это нас сильно подкосило»
21 марта, 08:50
Энцо – самый неоднозначный игрок эпохи Боули. За три года в «Челси» не стал понятнее
22 февраля, 15:50
Энцо Фернандес: «Лэмпард – исключительный футболист, легенда «Челси», мой кумир. Надеюсь пойти по его стопам. Не нравятся сравнения с ним – он добился гораздо большего»
7 февраля, 04:48
