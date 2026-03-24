Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал слухи о своем будущем.
Предполагалось, что аргентинец может покинуть лондонский клуб летом, а фаворитом на его подписание является «Реал Мадрид».
«До конца сезона осталось несколько месяцев. По поводу «Реала»? Честно говоря, никаких переговоров, ничего.
Сейчас мы сосредоточены на «Челси», на оставшихся матчах. Посмотрим после чемпионата мира», – сказал футболист сборной Аргентины.
Энцо мечтает играть за «Реал». Хавбеку «Челси» не нравится в Лондоне (Эдуардо Инда)
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
За эти деньги Реал не пойдёт за ним. Врядли в Мадриде готовы отдать за него даже условные 100 млн.
Я вообще сомневаюсь, что хоть какой-то клуб сейчас готов выплатить 140+ млн за готового игрока. Тем более такие сделки сейчас не в моде, да и сам Энцо не тянет на суперзвезду. И не думаю, что хорошее выступление на ЧМ что-то изменит.
Челси его купил за огромные деньги, у Энцо впереди длинный контракт, эта сделка настолько сложна, что не думаю, что кто-то вообще соберётся делать предложение. И игра самого Энцо тоже не последний фактор.
Так что он само всё сказал - никаких переговоров, ничего. Оно и не удивительно.