  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
14

Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»

Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’’ рассказал, что заинтересовался Россией с юных лет.

Буллен переехал в Россию на стыке 1990-х и 2000-х, но потом вернулся в Англию и на 11 лет стал полицейским. Позже он снова переехал в РФ, Марк живет в Петербурге с 2014 года, а в 2022-м получил гражданство. В России у него семья и четверо детей. В 2024-м его задержали в аэропорту в Англии. Позже его лишили британского гражданства.

– Помните, когда вас привлекла Россия?

– Сложно выделить конкретный момент. Помню просто, что смотрел ваши парады по телевизору – очень нравилось. Читал книги про советскую армию. Обычное детское увлечение.

А еще мой школьный учитель истории был старым коммунистом. Очень интересно и харизматично рассказывал про Советский Союз и Россию. Любил Сталина, Ленина. Очень часто повторял: «Октябрьская революция – самое важное событие XX века», «Ленин помог бедным людям». На каждом уроке звучала советская пропаганда. Я слушал и думал: «Какой же он крутой». 

Раньше в Англии было много таких людей. Сейчас, к сожалению, нет. С подростковых лет переезд в Россию был моей амбицией и целью.  

– Когда вы задумались о российском гражданстве?

– Всю жизнь это было мечтой. Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Очень радовался. 

Думал, будет как в Англии: там устраивают торжественную церемонию, что-то типа парада. Люди читают клятву, выносят флаг, делают фотографии с мэром и паспортом. А тут было так: «Подпись, пожалуйста». И потом: «Вот ваш паспорт». И все? Мне говорят: «Да, все. Следующий». Я сказал: «Не-не-не, я хочу фотографию с флагом. Можно?» 

Мне разрешили. Я был так рад: теперь у меня есть паспорт, я русский, – сказал Буллен.

Сотрудника «Зенита» лишили гражданства Британии. Полицейский, фанат России, спец по криминальным тату – все это один человек

Кто выиграет ЛЧ?48825 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Англия
logoпремьер-лига Россия
история
logoИосиф Сталин
logoСпортс
Политика
logoВладимир Ленин
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С детства за Россию получается
Судя по его интервью, он с детства хотел попасть в РСФСР, а не в нынешнюю РФ.
"Я уехал в Ленинград, а приехал в Петербург." (с)
Настоящий живой англичанин из Great Britain с паспортом Великобритании переехал в Россию из загнивающего London правда-правда breaking news все на Никольскую!

И теперь ещё его интервью будут ещё на 10 новостей резать.
Ответ Джентель man
Депутат растёт
Такое ощущение, что уже вырос. Не зря же его так пиарят на сайте. Скоро выборы. ))
Он не знал что у нас паспорта раздают на право и на лево в том числе и преступникам и стоит это уже очень дёшево
Какой-то странный пример.
Странный пример.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
