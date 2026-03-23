Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»

Буллен: переезд в Россию был целью, получение паспорта – самый счастливый день.

Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’’ рассказал, что заинтересовался Россией с юных лет.

Буллен переехал в Россию на стыке 1990-х и 2000-х, но потом вернулся в Англию и на 11 лет стал полицейским. Позже он снова переехал в РФ, Марк живет в Петербурге с 2014 года, а в 2022-м получил гражданство. В России у него семья и четверо детей. В 2024-м его задержали в аэропорту в Англии. Позже его лишили британского гражданства.

– Помните, когда вас привлекла Россия?

– Сложно выделить конкретный момент. Помню просто, что смотрел ваши парады по телевизору – очень нравилось. Читал книги про советскую армию. Обычное детское увлечение.

А еще мой школьный учитель истории был старым коммунистом. Очень интересно и харизматично рассказывал про Советский Союз и Россию. Любил Сталина, Ленина . Очень часто повторял: «Октябрьская революция – самое важное событие XX века», «Ленин помог бедным людям». На каждом уроке звучала советская пропаганда. Я слушал и думал: «Какой же он крутой».

Раньше в Англии было много таких людей. Сейчас, к сожалению, нет. С подростковых лет переезд в Россию был моей амбицией и целью.

– Когда вы задумались о российском гражданстве?

– Всю жизнь это было мечтой. Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Очень радовался.

Думал, будет как в Англии: там устраивают торжественную церемонию, что-то типа парада. Люди читают клятву, выносят флаг, делают фотографии с мэром и паспортом. А тут было так: «Подпись, пожалуйста». И потом: «Вот ваш паспорт». И все? Мне говорят: «Да, все. Следующий». Я сказал: «Не-не-не, я хочу фотографию с флагом. Можно?»

Мне разрешили. Я был так рад: теперь у меня есть паспорт, я русский, – сказал Буллен.

