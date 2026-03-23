Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»

Почеттино о вопросах про политику США: я против любой несправедливости.

Маурисио Почеттино высказался о том, что, как тренер сборной США, вынужден будет отвечать на вопросы политического характера.

«Я готов их выслушать, но говорить о политике в мои обязанности не входит. Я могу сказать, что по-человечески я выступаю против любой формы несправедливости, но без лицемерия и демагогии.

Как я, публичный человек, могу способствовать улучшению мира? Не через демагогию и не только в тех случаях, когда мне дают слово в прессе. Если я могу действовать за кулисами, если у меня есть доступ к влиятельным людям, способным сделать мир лучше, я это делаю – это в моей природе.

Однако использовать публичную трибуну, предоставленную мне организацией, которая мне платит, в данном случае американской федерацией, для распространения своих идей я считаю неправильным», – сказал главный тренер сборной США.