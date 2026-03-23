3

Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»

Маурисио Почеттино высказался о том, что, как тренер сборной США, вынужден будет отвечать на вопросы политического характера.

«Я готов их выслушать, но говорить о политике в мои обязанности не входит. Я могу сказать, что по-человечески я выступаю против любой формы несправедливости, но без лицемерия и демагогии.

Как я, публичный человек, могу способствовать улучшению мира? Не через демагогию и не только в тех случаях, когда мне дают слово в прессе. Если я могу действовать за кулисами, если у меня есть доступ к влиятельным людям, способным сделать мир лучше, я это делаю – это в моей природе.

Однако использовать публичную трибуну, предоставленную мне организацией, которая мне платит, в данном случае американской федерацией, для распространения своих идей я считаю неправильным», – сказал главный тренер сборной США.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoМаурисио Почеттино
logoСборная США по футболу
Политика
3 комментария
С его стороны разумно. У нас на МатчТВ тоже не могут назвать Зенит дном, за это у нас тут не любят всяких Губерниевых и др., но любой вменяемый на их месте делал бы так же, не, в принципе не так уж и важно называть Зенит дном публично, все и так понимают, что это донное дно )
При чём тут Зенит ?
Речь идёт о политике страны , в которой он работает.
На нашем примере , это если спросить у зарубежных тренеров об отношении к СВО .
Сейчас, работающие здесь, наверно уклонятся от ответа как и Почеттино.
Так и живем. Своей обычной мещанской жизнью. Мнение имеем, но держим при себе.
Потому и творится этот ужас в мире.
