  Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»
Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном конфликте игроков с тренерским штабом.

Ранее защитник армейцев Мойзес Барбоза после перепалки с главным тренером Фабио Челестини был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

«Не хочется комментировать каждый слух. Понятно, что у клуба была неудачная серия, и все начинают копаться, пытаясь найти ее причины.

Зачастую темой для обсуждения становятся абсолютные вымыслы, как, например, конфликт Фабио с Матвеем Лукиным или Алвесом. Вымышленные нюансы появляются и по ситуации с Мойзесом.

Но когда результаты не соответствуют ожиданиям болельщиков и экспертов, то, конечно, нужны версии. К этому надо стараться относиться спокойно и работать, выход один – возвращение на победный путь», – сказал Брейдо.

Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»

Источник: «Спорт-Экспресс»
если конфликта нет, то почему Лукин и Алвес не играют? заслуженно выигравший конкуренцию за место в старте Лукин прочно оседает на лавке во второй половине чемпионата. почему-то в отношении других запасных таких вопросов не возникает. фанаты на то и фанаты, что очень пристально следят за клубом: на поле и вне его. и пытаться как-то юлить тут бессмысленно. и сам Брейдо спрятался до тех пор, пока хотя бы одной победы не будет.
А в чем странность по Лукину? На сборах же травма была - пока все форму набирали, он лечился
Ну не знаю. Алвес ни по сборам, ни в сезоне не впечатлил. Один лишь год Краснодару. По Лукину тоже, травма, потом чего-то там с военкоматом, набор формы, а тут в целом и Виктор надёжно смотрится. В любом случае, тренера сейчас менять никто не будет, а потом руководство сделает выводы. Они не враги себя ради тренера активы в виде игроков губить
Кирилл, ты в клубе вроде директор по коммуникациям...
так вот, тщательней нужно выбирать с кем коммуницировать...
тогда и абсолютных вымыслов не будет и то что происходит в раздевалке будет оставаться в раздевалке...
Тогда объясни, почему не играл Лукин после рестарта.
Так может стоит клубу высказаться по всем этим моментам чтобы не появлялись разные домыслы?
Я и в комментах твоего тг Кирилл писал с предложением выпустить развёрнутое интервью Челестини с его объяснением ситуации. Почему не играют Лукин и Алвес? Почему совсем мало времени получает Попович? Почему, видя что схема с высоким расположением обороны с этими бразильцами не работает, тренер всё равно отказывается внести изменения? Это действительно всем интересно.
Вы ведь сами после выхода сериала хвалились тем, каким открытым стал клуб.
Попович очень слаб в единоборствах. Не подходит для нашего чемпа.
Высокая линия защиты это тренд многих классных команд, но чтобы это работало, нужен прессинг, со стороны игроков группы атаки, и страховка от центральных полузащитников. Если опустить линию защиты, что подойдет менее скоростным Данилову и Лукину, то возникает проблема в отсутствии нормального опорника у ЦСКА, тот же Баринов в Локомотиве играл выше.
Брейдо, уйди из ЦСКА, пожалуйста, или уйди из публичного поля. Ты - нарцисс, но не журналист и не коммуникатор, вернись обратно в свой локомотив.
))) спасибо конечно за предложение, но Кирюша же вроде "дома", не будем портить вашу идиллию.
а ты "Кирюша" что-ли, или у тебя раздвоение личности, вроде "девочкам" слова не давали тут?
В клубе что-то происходит. Но мы этого не узнаем.
Андрей Талалаев: «Предложил Челестини пообщаться после матча, ждал 5-7 минут, но не дождался. С одним тренером у меня уже было такое общение – расставили все точки над i»
вчера, 17:19
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
вчера, 06:21
Дивеев о конфликте в ЦСКА: «Мойзес не может кого-то оскорбить, послать – в шуточной форме, возможно. Не знаю, что было у них с Челестини»
22 марта, 17:36
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
22 марта, 12:19
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
5 минут назад
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
30 минут назад
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
40 минут назад
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
52 минуты назад
Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»
сегодня, 08:04
Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
сегодня, 07:44
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
сегодня, 07:25
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
сегодня, 07:05
Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
сегодня, 06:47
Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
сегодня, 06:21
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
22 минуты назад
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
сегодня, 07:39
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
