Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»

Брейдо о конфликте в ЦСКА: много вымысла из-за неудачной серии.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном конфликте игроков с тренерским штабом.

Ранее защитник армейцев Мойзес Барбоза после перепалки с главным тренером Фабио Челестини был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

«Не хочется комментировать каждый слух. Понятно, что у клуба была неудачная серия, и все начинают копаться, пытаясь найти ее причины.

Зачастую темой для обсуждения становятся абсолютные вымыслы, как, например, конфликт Фабио с Матвеем Лукиным или Алвесом . Вымышленные нюансы появляются и по ситуации с Мойзесом.

Но когда результаты не соответствуют ожиданиям болельщиков и экспертов, то, конечно, нужны версии. К этому надо стараться относиться спокойно и работать, выход один – возвращение на победный путь», – сказал Брейдо.

Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»