Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном конфликте игроков с тренерским штабом.
Ранее защитник армейцев Мойзес Барбоза после перепалки с главным тренером Фабио Челестини был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).
«Не хочется комментировать каждый слух. Понятно, что у клуба была неудачная серия, и все начинают копаться, пытаясь найти ее причины.
Зачастую темой для обсуждения становятся абсолютные вымыслы, как, например, конфликт Фабио с Матвеем Лукиным или Алвесом. Вымышленные нюансы появляются и по ситуации с Мойзесом.
Но когда результаты не соответствуют ожиданиям болельщиков и экспертов, то, конечно, нужны версии. К этому надо стараться относиться спокойно и работать, выход один – возвращение на победный путь», – сказал Брейдо.
Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
так вот, тщательней нужно выбирать с кем коммуницировать...
тогда и абсолютных вымыслов не будет и то что происходит в раздевалке будет оставаться в раздевалке...
Я и в комментах твоего тг Кирилл писал с предложением выпустить развёрнутое интервью Челестини с его объяснением ситуации. Почему не играют Лукин и Алвес? Почему совсем мало времени получает Попович? Почему, видя что схема с высоким расположением обороны с этими бразильцами не работает, тренер всё равно отказывается внести изменения? Это действительно всем интересно.
Вы ведь сами после выхода сериала хвалились тем, каким открытым стал клуб.