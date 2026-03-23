УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды
The Guardian сообщает, что английские клубы просили разрешить заявлять до 28 футболистов, но Союз европейских футбольных ассоциаций этот запрос отклонил. К данному вопросу могут вернуться перед сезоном-2027/28, но пока ограничение останется прежним – 25 человек.
Утверждается, что за сохранение текущего регламента выступили представители испанских клубов, в частности «Атлетико», «Севильи», «Реал Сосьедад». Клубы Ла Лиги считают, что английские команды могут использовать свое финансовое превосходство для того, чтобы получить существенное преимущество.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
Севилья последние годы ближе к Сегунде, чем к ЛЧ. И правильно писать "Реал Сосьедад Захаряна", исправьте, пожалуйста
Это не вест хэм покупал дембеле за 120 млн и коутино за 180 млн. У фанатов лол лигы память как у рыбок.
Ну Челси покупал зато мудрика за 100, Энцо за 120, кайседо за 130 и тд)
Сравни достижения Вест Хэма и Севильи на евроарене) и сравни их траты)
АПЛовцам удобно) рубят бабки, имеют и так по 2 состава, там теперь еще и третий состав хотят набирать)
Что мешает испанцам рубить бабки ?)
Тебас
Потому что в Ла Лиге Реал Барса Атлетико катают по 5-6 интенсивных матчей за сезон в остальных матчах чилят и берут очки. В АПЛ выкладываются в каждом матче и сил на ЛЧ не хватает в отличии от испанских команд. По этому испанские команды и проголосовали против, зачем им упускать такой козырь.
ну так и возможности разные)клубы из Англии могут выпускать 2 равноценных состава в Апл и играть ими,экономя силы перед ЛЧ.а испанские клубы как правило играют одним и тем же составом весь сезон с минимум ротации.еще неизвестно кто больше устает
все верно, в Англии скоростной и интенсивный футбол и соответственно забирают много сил.
А могли бы ещё предложить какое-то тупое правило про номера вратарей на ЛЧ перенести!
