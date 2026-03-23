УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды

УЕФА не расширит заявку в ЛЧ, несмотря на просьбу АПЛ.

УЕФА не согласился изменить размер заявки на следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

The Guardian сообщает, что английские клубы просили разрешить заявлять до 28 футболистов, но Союз европейских футбольных ассоциаций этот запрос отклонил. К данному вопросу могут вернуться перед сезоном-2027/28, но пока ограничение останется прежним – 25 человек.

Утверждается, что за сохранение текущего регламента выступили представители испанских клубов, в частности «Атлетико », «Севильи», «Реал Сосьедад ». Клубы Ла Лиги считают, что английские команды могут использовать свое финансовое превосходство для того, чтобы получить существенное преимущество.