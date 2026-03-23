  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды
27

УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды

The Guardian сообщает, что английские клубы просили разрешить заявлять до 28 футболистов, но Союз европейских футбольных ассоциаций этот запрос отклонил. К данному вопросу могут вернуться перед сезоном-2027/28, но пока ограничение останется прежним – 25 человек.

Утверждается, что за сохранение текущего регламента выступили представители испанских клубов, в частности «Атлетико», «Севильи», «Реал Сосьедад». Клубы Ла Лиги считают, что английские команды могут использовать свое финансовое превосходство для того, чтобы получить существенное преимущество.

Кто выиграет ЛЧ?47174 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСевилья
logoУЕФА
регламент
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Севилья последние годы ближе к Сегунде, чем к ЛЧ. И правильно писать "Реал Сосьедад Захаряна", исправьте, пожалуйста
Это не вест хэм покупал дембеле за 120 млн и коутино за 180 млн. У фанатов лол лигы память как у рыбок.
Ответ Duman Zh
Ну Челси покупал зато мудрика за 100, Энцо за 120, кайседо за 130 и тд)
Ответ Duman Zh
Сравни достижения Вест Хэма и Севильи на евроарене) и сравни их траты)
АПЛовцам удобно) рубят бабки, имеют и так по 2 состава, там теперь еще и третий состав хотят набирать)
Ответ t67pkgbbvw
Что мешает испанцам рубить бабки ?)
Ответ Английский_пациент
Тебас
Потому что в Ла Лиге Реал Барса Атлетико катают по 5-6 интенсивных матчей за сезон в остальных матчах чилят и берут очки. В АПЛ выкладываются в каждом матче и сил на ЛЧ не хватает в отличии от испанских команд. По этому испанские команды и проголосовали против, зачем им упускать такой козырь.
Ответ Lavinka
ну так и возможности разные)клубы из Англии могут выпускать 2 равноценных состава в Апл и играть ими,экономя силы перед ЛЧ.а испанские клубы как правило играют одним и тем же составом весь сезон с минимум ротации.еще неизвестно кто больше устает
Ответ Lavinka
все верно, в Англии скоростной и интенсивный футбол и соответственно забирают много сил.
А могли бы ещё предложить какое-то тупое правило про номера вратарей на ЛЧ перенести!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
