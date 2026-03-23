  • Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»
Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»

Мбаппе о травме колена: я полностью восстановился, об этом было много лжи.

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своем состоянии после травмы. Ранее француз посещал Париж для обследования травмированного колена.

«С коленом все в порядке, оно становится лучше. Все идет довольно хорошо, я знаю, что было много спекуляций по этому поводу и было сказано много ложных вещей. Это жизнь спортсмена высокого уровня, и мы привыкли к тому, что люди говорят какие-то вещи, не проверяя их и не имея никаких оснований.

Я на 100% восстановился. В Париже у меня была возможность получить точный диагноз. И вместе мы смогли разработать план, чтобы вернуться на мой лучший уровень в составе «Реала», а также перед чемпионатом мира», – заявил Мбаппе.

Уверен что он точно бы не рисковал пропуском ЧМ если бы был не уверен что все нормально
А винисиус реально не играет когда мбаппе на поле , стесняется , комплексует или что ?
