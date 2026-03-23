Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
Слишкович про Ливая: он центрфорвард, а у Станковича играл везде, только не там.
Владимир Слишкович высказался о не очень высокой результативности Ливая Гарсии в «Спартаке».
«Он всегда играл центрального нападающего. Они его купили на эту позицию. Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича, только не там. И вингером, и атакующим [полузащитником]... Если его купили на позицию нападающего, то пусть он там и играет. По моему мнению – он игрок только этой позиции, все остальное ему не подходит.
И если тебя постоянно тренер ставит на некомфортную позицию, ты там не забиваешь голы, болельщики начинают на тебя давить, он начинает нервничать, на тренировке нервничает и не дает сто процентов, приезжает на игру и тоже не дает сто процентов.
Это его позиция, и он очень-очень хорошо играет на ней», – сказал экс-тренер «Спартака».
Кто выиграет ЛЧ?48063 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Угальде сбитый летчик!
Я в начале сезона поспорил с другом что Гарсия забьет минимум 10 голов в чемпионате… шансы еще есть)
Что касается Ливая, то в АЗ он играл слева и отвечал за ширину, да и в АЕК, насколько помню, он не сразу перешел на игру в центре. В Спартаке же Станкович буквально раз или два выпускал его справа для смещения в центр, но ему не хватало пространства, в том числе потому что Угальде не особо старался помогать его создавать, оставаясь довольно в строгой позиции девятки. В подыгрыше там тоже не клеилось.
К Станковичу есть очень много игровых вопросов, но этот выглядит скорее надуманным.
Цеплялся за мяч, навязывал борьбу , открывался, был очень полезен.
Возможно , Карседо нашёл ему место на поле и теперь у парня всё пойдёт хорошо.
Угальде ?
По мне проигрывает Ливаю практически во всём, его 17 голов - это уже в прошлом, как сон.