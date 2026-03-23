  Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»

Слишкович про Ливая: он центрфорвард, а у Станковича играл везде, только не там.

Владимир Слишкович высказался о не очень высокой результативности Ливая Гарсии в «Спартаке».

«Он всегда играл центрального нападающего. Они его купили на эту позицию. Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича, только не там. И вингером, и атакующим [полузащитником]... Если его купили на позицию нападающего, то пусть он там и играет. По моему мнению – он игрок только этой позиции, все остальное ему не подходит.

И если тебя постоянно тренер ставит на некомфортную позицию, ты там не забиваешь голы, болельщики начинают на тебя давить, он начинает нервничать, на тренировке нервничает и не дает сто процентов, приезжает на игру и тоже не дает сто процентов.

Это его позиция, и он очень-очень хорошо играет на ней», – сказал экс-тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»
Владимир Слишкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛивай Гарсия
logoДеян Станкович
Станкович ставил его центрфорвардом много раз, но пробовал и справа конечно, он там тоже может играть.
Ответ sergspartak
Станкович ставил его центрфорвардом много раз, но пробовал и справа конечно, он там тоже может играть.
Он был тогда не в форме. А сейчас нормально сборы прошёл.
Ливай машина! Надо дать ему шанс.
Угальде сбитый летчик!
Я в начале сезона поспорил с другом что Гарсия забьет минимум 10 голов в чемпионате… шансы еще есть)
Ответ Made in Moskow
Ливай машина! Надо дать ему шанс. Угальде сбитый летчик! Я в начале сезона поспорил с другом что Гарсия забьет минимум 10 голов в чемпионате… шансы еще есть)
У Ливая шансов забить 10 больше, чем у Соболева:)
Кстати, когда Литвинов забивал, Ливай поднял руки требуя пенальти, типа после первого удара Руслана, мяч попал в руку. И мяч пролетел буквально в сантиметре от его руки, если бы попал в руку Ливаю, такую красоту бы загубил. Благо пронесло.
Слишкович как-то неожиданно превращается в классического эксперта Матч ТВ.

Что касается Ливая, то в АЗ он играл слева и отвечал за ширину, да и в АЕК, насколько помню, он не сразу перешел на игру в центре. В Спартаке же Станкович буквально раз или два выпускал его справа для смещения в центр, но ему не хватало пространства, в том числе потому что Угальде не особо старался помогать его создавать, оставаясь довольно в строгой позиции девятки. В подыгрыше там тоже не клеилось.

К Станковичу есть очень много игровых вопросов, но этот выглядит скорее надуманным.
Я полностью согласен что Ливая надо ставить на острие атаки. От него будет намного больше пользы чем от Угальде. Угальде хорош в контратаках, а для взламывания обороны Гарсия больше подходит. В старте должен выходить он.
Слишкович бред несет. Причем бред в квадрате. Во-первых Ливай у Станковича выходил справа буквально 2-3 раза. Например с цска, когда 2-3 проиграли, причем сыграл он неплохо и забил. Под нападающим он 1 раз сыграл в кубке. Все остальное время играл центрфорварда. Во-вторых начинал карьеру он как раз как вингер, и стал играть ЦН только во второй половине греческой карьеры. Поэтому он в позиционке плохо выполняет функции ЦН, а хорош на контратака и в быстром футболе, когда много пространства.
Это от Генича научился такой бред вкидывать? Гарсия в АЕК целые сезоны играл на фланге
Сам Ливай говорил, что ему комфортнее на фланге, хотя Станок не раз ставил его центрфорвардом) Слишкович футбол вообще не смотрел, я так понимаю?))
Он вообще-то не играл центрального напа, изначально действовал на правом фланге атаки, а в Греции его переучивали
Надо признать , что выйдя на замену в матче с Динамо ( 2 игра ) и в старте с Оренбургом, на позиции форварда , Ливай сыграл хорошо.
Цеплялся за мяч, навязывал борьбу , открывался, был очень полезен.
Возможно , Карседо нашёл ему место на поле и теперь у парня всё пойдёт хорошо.
Угальде ?
По мне проигрывает Ливаю практически во всём, его 17 голов - это уже в прошлом, как сон.
Материалы по теме
Слишкович о словах Соболева про пропуск игры с «Балтикой»: «Если в «Спартаке» паразиты – скажи фамилию. Мы спрашивали команду, вернуть ли его в состав. Вся команда – паразиты?»
вчера, 17:59
Слишкович про газон «Оренбурга»: «Уже год-два там нет искусственного поля – это асфальт. В Швейцарии «Янг Бойз» меняют поле каждый год, и только в России думают, что можно 5 лет не менять»
вчера, 16:44
Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: «Не понимаю тех, кто так рассуждает. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое»
22 декабря 2025, 07:24
Рекомендуем
Главные новости
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
19 минут назадТесты и игры
Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
25 минут назад
Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»
43 минуты назад
Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
сегодня, 05:13
Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»
сегодня, 05:00
Талалаев о Челестини: «Причислять к врагам не собираюсь, но и уважения к нему не испытываю. Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам – надо обращать внимание на поступки»
сегодня, 04:36
Старт Кубка Гагарина, Свищев вместо Вяльбе, «Реал» обжалует бан Вальверде, Мажич в шоке от решения Кукуяна, поражения Мирры и Медведева, реплики Талалаева и другие новости
сегодня, 04:10
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
сегодня, 03:50Тесты и игры
Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»
вчера, 22:08
Только 78% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца. А вы справитесь?
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
54 минуты назад
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он – звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
вчера, 21:02
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
вчера, 20:50
Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»
вчера, 20:43
Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю масочку, капюшончик»
вчера, 20:04Видео
Рекомендуем