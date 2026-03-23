Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»

Слишкович про Ливая: он центрфорвард, а у Станковича играл везде, только не там.

Владимир Слишкович высказался о не очень высокой результативности Ливая Гарсии в «Спартаке».

«Он всегда играл центрального нападающего. Они его купили на эту позицию. Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича , только не там. И вингером, и атакующим [полузащитником]... Если его купили на позицию нападающего, то пусть он там и играет. По моему мнению – он игрок только этой позиции, все остальное ему не подходит.

И если тебя постоянно тренер ставит на некомфортную позицию, ты там не забиваешь голы, болельщики начинают на тебя давить, он начинает нервничать, на тренировке нервничает и не дает сто процентов, приезжает на игру и тоже не дает сто процентов.

Это его позиция, и он очень-очень хорошо играет на ней», – сказал экс-тренер «Спартака ».