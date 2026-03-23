  • Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю масочку, капюшончик»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как на его жизнь повлияла игра в финале Межконтинентального кубка УЕФА.

Парижане обыграли «Фламенго» в финале турнира (1:1, 2:1 по пенальти). Россиянин отразил четыре 11-метровых подряд в послематчевой серии.

«В Париже люди на улице стали чаще подходить. Наверное, узнают. Все-таки по телеку стали чаще показывать, не знаю.

Безусловно, стало тяжелее. Можно сказать, что после Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после», – рассказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Голкипер также ответил на вопрос о том, случались ли истории, когда в супермаркете к нему выстраивалась целая очередь болельщиков.

«Я стараюсь такого, конечно, избегать, потому что все равно, если я иду в супермаркет, я иду именно за продуктами, а не за тем, чтобы фотографироваться. Поэтому [надеваю] масочку, капюшончик», – отметил Сафонов. 

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍

Сафонова качает весь «ПСЖ». Фото дня, месяца – и года!

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ВидеоСпортс’‘
Саша, Соболев... теперь ты понял где нормальные футболисты масочку должны надевать?
Легенда Парижа 🇫🇷
