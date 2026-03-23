Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю масочку, капюшончик»

Сафонов: на улице чаще подходят, узнают – надеваю маску и капюшончик.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как на его жизнь повлияла игра в финале Межконтинентального кубка УЕФА.

Парижане обыграли «Фламенго » в финале турнира (1:1, 2:1 по пенальти). Россиянин отразил четыре 11-метровых подряд в послематчевой серии.

«В Париже люди на улице стали чаще подходить. Наверное, узнают. Все-таки по телеку стали чаще показывать, не знаю.

Безусловно, стало тяжелее. Можно сказать, что после Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после», – рассказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Голкипер также ответил на вопрос о том, случались ли истории, когда в супермаркете к нему выстраивалась целая очередь болельщиков.

«Я стараюсь такого, конечно, избегать, потому что все равно, если я иду в супермаркет, я иду именно за продуктами, а не за тем, чтобы фотографироваться. Поэтому [надеваю] масочку, капюшончик», – отметил Сафонов.

