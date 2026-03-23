Аршавин о Дуране: «Назабивал в Англии и думает: «Что там Россия, уж как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в «Зенит» – ему будто всегда в борьбу дают»
Андрей Аршавин оценил выступления Джона Дурана в составе «Зенита».
– Вас не удивляет, что приезжает такой футболист, как Дуран, которого мы считали проверенным качеством, и сидит?
– Я думаю, что качества у него меньше не стало.
Но я вспоминаю себя. Я приезжаю из аренды «Арсенала» в «Зенит». «Зенит» идет с отрывом в восемь очков, я думаю, что должен тоже сейчас залетать в состав. Я играю одну игру или даже выхожу на замену, получаю травму и потом завоевываю место в составе на оставшиеся шесть игр, когда чемпионство уже разыграно.
Дуран в «Фенербахче», по-моему, мало играл. Из тонуса на самом деле вылетел.
В Англии он назабивал, его покупают за большие деньги в Саудовскую Аравию. Он думает: «Я играл в Англии. Что там Россия? Уж точно как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в команду. Даже сейчас, когда играли с «Махачкалой», как только Соболев вышел, сразу какое-то пошло обстукивание, какие-то маленькие комбинации, игра завязалась. Дурану как будто всегда в борьбу дают.
В качестве техники, физики, атлетизма сомнений нет. Он хороший игрок, пару раз перевел с левой. Но игрового тонуса нет.
– А с чего он его наберет?
– Вы советуете Сергею Богдановичу выпускать Дурана, чтобы он набирал тонус, а Соболева в хорошей форме он не будет использовать?
Да еще и неизвестно, наберет ли Дуран. Даже если доберет, уже он уедет.
Я думаю, что все не так плохо, как вы думаете о Дуране. Что, у него нет самолюбия? Что, он не хочет здесь себя проявить? Я уверен, что он хочет себя проявить и поехать на чемпионат мира, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
