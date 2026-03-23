  • Аршавин о Дуране: «Назабивал в Англии и думает: «Что там Россия, уж как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в «Зенит» – ему будто всегда в борьбу дают»
22

Аршавин о Дуране: «Назабивал в Англии и думает: «Что там Россия, уж как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в «Зенит» – ему будто всегда в борьбу дают»

Аршавин о Дуране: назабивал в Англии и думает – что там Россия, уж как-то пойдет.

Андрей Аршавин оценил выступления Джона Дурана в составе «Зенита».

– Вас не удивляет, что приезжает такой футболист, как Дуран, которого мы считали проверенным качеством, и сидит?

– Я думаю, что качества у него меньше не стало.

Но я вспоминаю себя. Я приезжаю из аренды «Арсенала» в «Зенит». «Зенит» идет с отрывом в восемь очков, я думаю, что должен тоже сейчас залетать в состав. Я играю одну игру или даже выхожу на замену, получаю травму и потом завоевываю место в составе на оставшиеся шесть игр, когда чемпионство уже разыграно.

Дуран в «Фенербахче», по-моему, мало играл. Из тонуса на самом деле вылетел.

В Англии он назабивал, его покупают за большие деньги в Саудовскую Аравию. Он думает: «Я играл в Англии. Что там Россия? Уж точно как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в команду. Даже сейчас, когда играли с «Махачкалой», как только Соболев вышел, сразу какое-то пошло обстукивание, какие-то маленькие комбинации, игра завязалась. Дурану как будто всегда в борьбу дают.

В качестве техники, физики, атлетизма сомнений нет. Он хороший игрок, пару раз перевел с левой. Но игрового тонуса нет.

– А с чего он его наберет?

– Вы советуете Сергею Богдановичу выпускать Дурана, чтобы он набирал тонус, а Соболева в хорошей форме он не будет использовать?

Да еще и неизвестно, наберет ли Дуран. Даже если доберет, уже он уедет.

Я думаю, что все не так плохо, как вы думаете о Дуране. Что, у него нет самолюбия? Что, он не хочет здесь себя проявить? Я уверен, что он хочет себя проявить и поехать на чемпионат мира, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
22 комментария
какой дурак играть будет, что бы травму получить? так балду погонять. Зениту нужен хороший нап.
какой дурак играть будет, что бы травму получить? так балду погонять. Зениту нужен хороший нап.
Хороший нап уже забивает практически каждый матч. У него охрененная мотивация и форма, этого мало? Травм у него практически не будет. Тюкавин лучше? О ли? Соболев практически равно Дзюба, если он у верен в своих силах и в него верит тренер. Аренда Дюрана - это паника. Если бы в Зените работали профессионалы, они бы понимали, что никого не нужно брать в атаку в эту окно. У нас страной руководят долб...бы, которые хозяйство в своих же штанах не найдут, что говорить о футбольном клубе. :-)
Хороший нап уже забивает практически каждый матч. У него охрененная мотивация и форма, этого мало? Травм у него практически не будет. Тюкавин лучше? О ли? Соболев практически равно Дзюба, если он у верен в своих силах и в него верит тренер. Аренда Дюрана - это паника. Если бы в Зените работали профессионалы, они бы понимали, что никого не нужно брать в атаку в эту окно. У нас страной руководят долб...бы, которые хозяйство в своих же штанах не найдут, что говорить о футбольном клубе. :-)
Думаю, что Соболев заиграл как раз из-за того, что взяли Дурана. Взыграло самолюбие. Если у «Зенита» был на это расчёт, то снимаю шляпу!
А помните как многие хорохорились типа задёшево топаря привезли, хотя даже тут в комментариях здраво писали что он не играть приехал, а тупо переждать до лета?
А помните как многие хорохорились типа задёшево топаря привезли, хотя даже тут в комментариях здраво писали что он не играть приехал, а тупо переждать до лета?
Ага, приехал бороться с Кордобой за место в сборной
А помните как многие хорохорились типа задёшево топаря привезли, хотя даже тут в комментариях здраво писали что он не играть приехал, а тупо переждать до лета?
Вы мыслите однобоко. Как он приезал - Соболев прибавил. Был еще такой персонаж в ’’Зените’’ Маркизио. Толком не играл, зато прокачал маркетинг клуба, а сама команда стала чемпионом. Нужно глубже смотреть на ситуацию, если речь идет о статусных и скиловых игроках. Не всегда, но зачастую они дает больший эффект, чем просто игроки. Разумеется, если тренер и иной персонал в состоянии грамотно этим воспользоваться.
Не до фига он в Англии назабивал, честно говоря.
Если бы взяли действующего страйкера из АПЛ были бы понятны еще ожидания мгновенного результата, но и то не факт. Соболев забил после выхода на замену Балтике, где ему покатили в штрафной и он бежал лицом к воротам без сопротивления, в этом же матче Дурану достался мяч после отскока на углу на высоте головы, откуда он сложился хлестко пробить в падении боковыми ножницами. Я сам не пойму уровень его игры, но нельзя сказать, что не бежит, или не реализует, не было моментов от слова совсем, играли ужасные игры, забивая с пенальти и только Семак в послематчевом интервью вспоминал какие-то опасные подходы. Тот же Соболев до первого гола за команду сколько был на поле…а для него это родной чемп.

Нет сомнений что в любом состоянии Дуран на две головы сильнее Соболева
Он просто не выдержал конкуренции Соболева 🤣
Так а нафига тогда брали его?
Так а нафига тогда брали его?
Потому что в Англии поиграл. А клубы с баблом в России падкие на легов.
Потому что в Англии поиграл. А клубы с баблом в России падкие на легов.
Да не особо падкие, по сравнению с той же Турцией, вообще берут в основном перспективных и не дорогих
Изначально возникает вопрос в адекватности игрока(а может и человека),который в самом расцвете ,назабивал в АПЛ,и ... уехал в СА. Оттуда в Турцию. Странно что никто из грандов его к себе в итоге не зовёт
Че он в АПЛ назабивал то? 12 мячей за 3 сезона? Офигенный забивала...
Удивительно, что все - игроки и тренер высказываются о Дуране очень положительно. Не исключено, что Зенит его еще и выкупит после этой аренды. Может быть ему в клубе сказали попридержать пока свой пыл, чтобы цену на него сбить?
