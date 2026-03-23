Шамиль Лахиялов: «Поступки Талалаева могут помешать ему возглавить топ-команду. Более солидный клуб хорошо задумается, назначать ли его тренером. Его эмоции могут спровоцировать рукоприкладство»

Шамиль Лахиялов: поведение Талалаева может привести к рукоприкладству.

Шамиль Лахиялов призвал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева вести себя сдержаннее.

«Я всегда являюсь сторонником проявления эмоций на футбольном поле. Потому что футбол – это игра, это эмоции, это болельщики, это азарт. Но всему есть передел.

К сожалению, такие поступки, которые мы уже не первый раз видим в исполнении Талалаева, могут помешать ему претендовать на звание лучшего тренера сезона, а в будущем – и возглавить топ-команду. Думаю, более солидный клуб, который борется за чемпионство, хорошо задумается, назначать ли его главным тренером.

Талалаеву нужно быть более сдержанным. Такие вещи, такие эмоции могут спровоцировать конфликт среди футболистов, возможно и рукоприкладство. К сожалению, плюсы Талалаева, его заслуги немножко перекрываются его минусами. Дисквалификацию на четыре матча считаю заслуженной, потому что она наложена за рецидив», – сказал экс-форвард «Терека».

