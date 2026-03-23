  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
14

Шамиль Лахиялов: «Поступки Талалаева могут помешать ему возглавить топ-команду. Более солидный клуб хорошо задумается, назначать ли его тренером. Его эмоции могут спровоцировать рукоприкладство»

Шамиль Лахиялов призвал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева вести себя сдержаннее.

«Я всегда являюсь сторонником проявления эмоций на футбольном поле. Потому что футбол – это игра, это эмоции, это болельщики, это азарт. Но всему есть передел.

К сожалению, такие поступки, которые мы уже не первый раз видим в исполнении Талалаева, могут помешать ему претендовать на звание лучшего тренера сезона, а в будущем – и возглавить топ-команду. Думаю, более солидный клуб, который борется за чемпионство, хорошо задумается, назначать ли его главным тренером.

Талалаеву нужно быть более сдержанным. Такие вещи, такие эмоции могут спровоцировать конфликт среди футболистов, возможно и рукоприкладство. К сожалению, плюсы Талалаева, его заслуги немножко перекрываются его минусами. Дисквалификацию на четыре матча считаю заслуженной, потому что она наложена за рецидив», – сказал экс-форвард «Терека».

Кто выиграет ЛЧ?48789 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
logoАндрей Талалаев
logoШамиль Лахиялов
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да его и так бы никуда не назначили в московскую команду РПЛ или "Зенит".
Ну может исправится…Ведь исправится же?🤣
Более солидный клуб задумается, а Спартак через полгодика начнет присматриваться
Интересно какую команду Шамиль подразумевал под топовую?
Ответ Ирокез Погба
В России топ там где платят хорошо) зенит, Спартак, Краснодар, Динамо…
Из всех слухи были про спартак
Ответ t67pkgbbvw
Названия футбольных клубов принято писать с заглавной буквы, или ты об этом не слышал? И не важно нравится тебе клуб, или нет, это просто необходимо знать любому, если конечно он порядочный человек, а не гопник.
Смешно, если даёт результат, всем пофиг, как он себя ведёт, на крайняк психолога приставят. Так и вижу: вот вам тренер с ним вы выиграете 10 чемпионств подряд, но он неадекват и руководители такие да ну наx
Читайте новости футбола в любимой соцсети
