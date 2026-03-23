Шамиль Лахиялов: «Поступки Талалаева могут помешать ему возглавить топ-команду. Более солидный клуб хорошо задумается, назначать ли его тренером. Его эмоции могут спровоцировать рукоприкладство»
Шамиль Лахиялов призвал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева вести себя сдержаннее.
«Я всегда являюсь сторонником проявления эмоций на футбольном поле. Потому что футбол – это игра, это эмоции, это болельщики, это азарт. Но всему есть передел.
К сожалению, такие поступки, которые мы уже не первый раз видим в исполнении Талалаева, могут помешать ему претендовать на звание лучшего тренера сезона, а в будущем – и возглавить топ-команду. Думаю, более солидный клуб, который борется за чемпионство, хорошо задумается, назначать ли его главным тренером.
Талалаеву нужно быть более сдержанным. Такие вещи, такие эмоции могут спровоцировать конфликт среди футболистов, возможно и рукоприкладство. К сожалению, плюсы Талалаева, его заслуги немножко перекрываются его минусами. Дисквалификацию на четыре матча считаю заслуженной, потому что она наложена за рецидив», – сказал экс-форвард «Терека».
Из всех слухи были про спартак