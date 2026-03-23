Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»
Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о том, как на клуб повлиял уход экс-форварда каталонцев Неймара в 2017 году.
«После ухода Неймара резко вырос фонд заработной платы. «ПСЖ» переманил его, выплатив сумму отступных. С тех пор мы начали бороться за то, чтобы удержать других игроков, поскольку поддерживаемые государством клубы и Премьер-лига обладают огромной финансовой мощью.
Премьер-лига противостояла нам из-за ее экономической мощи. В результате мы продлили некоторые контракты, чтобы предотвратить уход некоторых игроков.
Более того, необходимо было повысить не только зарплаты, но и суммы отступных. Мы увеличили сумму отступных за Месси с 400 до 700 миллионов, увеличили суммы отступных Альбы и Бускетса, чтобы другие клубы не соблазнились переманить эти таланты», – сказал Бартомеу.
Всё, что нужно знать о политике Бартомеу в клубе
А то, что при новой зарплатной ведомости клуб ждал крах он не просчитал.
С крахом все равно всех потеряли, и лучше бы у них купили 1-2 игроков по трансферам и ведомость была бы уменьшена и прибавка от трансфера перекрывала бы часть расходов.
Деньги с Неймара ведь тоже куда-то слили бездарно
Дембеле же запорол им решающие моменты с Ромой, Ливерпулем, Атлетико и уехал в ПСЖ выигрывать требл и Золотой Мяч :))
Так или иначе, что бы просто увеличить отступные игрока, клуб должен пойти на уступки игроку.