  • Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»
Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о том, как на клуб повлиял уход экс-форварда каталонцев Неймара в 2017 году.

«После ухода Неймара резко вырос фонд заработной платы. «ПСЖ» переманил его, выплатив сумму отступных. С тех пор мы начали бороться за то, чтобы удержать других игроков, поскольку поддерживаемые государством клубы и Премьер-лига обладают огромной финансовой мощью.

Премьер-лига противостояла нам из-за ее экономической мощи. В результате мы продлили некоторые контракты, чтобы предотвратить уход некоторых игроков.

Более того, необходимо было повысить не только зарплаты, но и суммы отступных. Мы увеличили сумму отступных за Месси с 400 до 700 миллионов, увеличили суммы отступных Альбы и Бускетса, чтобы другие клубы не соблазнились переманить эти таланты», – сказал Бартомеу.

"Чтобы удержать остальных лидеров и успокоить фанатов, руководство начало бесконтрольно поднимать зарплаты и суммы отступных. Это раздуло зарплатную ведомость до критических масштабов, что позже привело к финансовому краху."

Всё, что нужно знать о политике Бартомеу в клубе
Ответ Artem Maximus
Угу... какой-то глупый президент. Нам пришлось...чтобы...
А то, что при новой зарплатной ведомости клуб ждал крах он не просчитал.
С крахом все равно всех потеряли, и лучше бы у них купили 1-2 игроков по трансферам и ведомость была бы уменьшена и прибавка от трансфера перекрывала бы часть расходов.
Деньги с Неймара ведь тоже куда-то слили бездарно
На Коутиньо и Дембеле потратили все те деньги, что выручили с покупки Неймара

Дембеле же запорол им решающие моменты с Ромой, Ливерпулем, Атлетико и уехал в ПСЖ выигрывать требл и Золотой Мяч :))
Ответ Artem Maximus
Дембеле виноват, что не смогли преимущество в 3 гола удержать?:) Наверное самая нелепая претензия которую можно повесить:)
Ответ Artem Maximus
Ты забыл что Коутиньо забил последние гвозди в крышку гроба той Барсы, когда они потерпели самое унизительное поражение в истории клуба 8:2)
То то, я думаю всякие Умтити, Ленгле по 10-15 млн получали… 🤦‍♂️ какой же пендехо этот Бартомеу.
Разве отступные как то привязаны к зарплате? Вообще логично было бы чтобы да, но кажется нет
Ответ Михо
Игрок может не согласиться просто переписать отступные, без прибавки к зарплате или продления срока контракта.
Так или иначе, что бы просто увеличить отступные игрока, клуб должен пойти на уступки игроку.
Ответ Михо
Пересматривали контракты, и все требовали повышение. Особенно зная какая зп Месси)
Почему он не сидит в тюрьме? Вот так каждая сволочь, которая причинила Барсе разного вида ущерб, остаётся безнаказанным. Потому и остальные борзые все ходят. Никто не отвечает за свои поступки, а когда разговор начинается, то говорят, что Барса такая и сякая, не называют имена этих шарлатанов. Барса за всё в ответе…
