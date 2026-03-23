«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев
«Зенит» играет в ветеранский футбол: команда, по сути, никогда не бежит в высокий прессинг. «Зенит» не прессингует, играет медленно.
Из-за того, что у клуба большие возможности, он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, поэтому «Зенит» идет вверху. На самом деле у него нет никакой командной игры, а очки добываются исключительно за счет индивидуального мастерства», – сказал бывший защитник «Ростова».
Кто выиграет ЛЧ?48297 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, даже дело не в Семаке, ну не может он заставить всё бразильскую диаспору выкладываться на все сто в матче с условным Оренбургом!
Зато матч с Динамо наглядно показал разницу в силе, легкая прогулка!
ещё как имеют... это ведь они по сути оплачивают нелёгкий труд этих ветеранов
Дьяков мыслит примитивно. Футбол на уровне тренеров поглубже будет, чем его экспертный проперженный диван.