«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев

Дьяков о «Зените»: играют в ветеранский футбол, никакого прессинга.

Виталий Дьяков раскритиковал игру «Зенита ».

«Зенит » играет в ветеранский футбол: команда, по сути, никогда не бежит в высокий прессинг. «Зенит» не прессингует, играет медленно.

Из-за того, что у клуба большие возможности, он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, поэтому «Зенит» идет вверху. На самом деле у него нет никакой командной игры, а очки добываются исключительно за счет индивидуального мастерства», – сказал бывший защитник «Ростова».