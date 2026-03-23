  • «Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев
25

Виталий Дьяков раскритиковал игру «Зенита».

«Зенит» играет в ветеранский футбол: команда, по сути, никогда не бежит в высокий прессинг. «Зенит» не прессингует, играет медленно.

Из-за того, что у клуба большие возможности, он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, поэтому «Зенит» идет вверху. На самом деле у него нет никакой командной игры, а очки добываются исключительно за счет индивидуального мастерства», – сказал бывший защитник «Ростова».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
Много сильных игроков, но без мотивации, нет еврокубков и тд. Сытый лев - уже не хищник, как говорится!

Думаю, даже дело не в Семаке, ну не может он заставить всё бразильскую диаспору выкладываться на все сто в матче с условным Оренбургом!

Зато матч с Динамо наглядно показал разницу в силе, легкая прогулка!
Ответ ser91337
так конечно. у Зенита что не матч с топами - то неплохая игра: сейчас Динамо, до этого оч хорошо смотрелись с Краснодаром в очной встрече. Когда надо исходя из подбора игроков эта команда вынесет любого соперника, им даже тренер не особо нужен. Другое дело, что этой команде последние несколько лет ничего не надо особо😁 Всё что можно уже выиграли, в лч всё равно не попадешь какое место бы не занял
Ну как сказать не в Семаке. Первые 5 лет он находил способы мотивировать. Шестой сезон уже чисто на удачу взял, а седьмой на "неудачу" проиграл. И сейчас получается уже третий сезон подряд Зенит не тот. Долго как-то.
Виталик, впрочем, тоже не футболист
3-й гол Зенита посмотри.
Эксперт на эксперте и экспертом погоняет. Дьяков. Кажется слышал эту фамилию, только не помню когда и по какому поводу. Что-то из очень далёкого далёка. Но, видимо, большой специалист...
Виталий Дьяков, звучит как бабушка у подъезда. А бабушки подъезда имеют больший авторитет.
Звучит так - будто за день мешок семечек продал
А бабушки подъезда имеют больший авторитет...
ещё как имеют... это ведь они по сути оплачивают нелёгкий труд этих ветеранов
Москва покусала Дьякова , прямо как кулемет строчит
Было ’’Динамо’’ с Валерой первыми по прессингу - были внизу. Перестали - стали наверху.
Дьяков мыслит примитивно. Футбол на уровне тренеров поглубже будет, чем его экспертный проперженный диван.
На каком «верху» ?! При Карпуше они были на 8 месте, а сейчас на 7 месте. Разницы почти нет, игра середняка.
Вчера Зенит показал отличную игру! 💪🏻
Дьяков на тебя обидится
этот вечный пешедрал что-то вякает про ветеранский футбол?
Этот дьяков когда-нибудь хоть скажет что-то вразумительное , всегда несёт какой-то бред. А в какой футбол тогда играло твоё динамо …?! В детсадовский облегчённый что ли …?! 🤣🤣🤣
