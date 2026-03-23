Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в Мир РПЛ.

«Специалисты и тренеры понимают, что тренировка должна соответствовать требованиям игры, которые исходят из правил. Толчки, хватание руками – я про это сейчас. Эти навыки в каком-то случае оказываются вредными.

Судьи в одинаковых ситуациях принимают разные решения. Очень часто звучит термин: «Арбитр повысил планку единоборств». А он имеет право на это? Наши игроки должны подстраиваться под них? Этот термин для того, чтобы вилка была у судей. Планка должна быть одинаковая, арбитр не имеет права ее поднимать», – сказал Гаджиев.

Гаджи Гаджиев: «Судейство – корень зла, который не дает продвигаться игре. Одинаковые эпизоды могут трактовать по-разному – безобразие! Тут вопрос к главе судейства»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Арбитр должен судить по правилам, ни о какой планке речи в правилах игры в футбол нет.
Редко в последнее время согласен с Гаджи Муслимовичем. Но тут я соглашусь полностью.

Фраза "арбитр задал такую планку борьбы" просто растлевает все идеалы fair play. Все арбитры должны стремиться к игре без нарушений правил. А когда арбитр "задал высокую планку борьбы", то он по факту поощряет тактику мелкого фола просто потому что боится налажать в мелких нарушениях. И естественно это на руку не красивой игре, а командам борцов и автобусам (
Он прав, игроки привыкают, что условный Карасёв не даст за такую планку даже жёлтой и пенальти, а какой-нибудь Безбородов красную сразу выдаст, это неправильно, одинаковые моменты интерпретируются по-разному в разных матчах даже в рамках одного тура!
ЦСКА на это напарывался в последних турах, когда была ситуация, что можно дать и не дать красную или пенальти, оба решения были бы верными, но давали - нормальная ситуация, но был толчок с агрессией в матче других команд в этом туре прошедшем и дали жёлтую, был безрассудный подкат, где игрок не попал в мяч, не дали красную, странно это всё...
Безбородов уже давно не судит)
Тогда в нашей лиге Бицца-Бороцца будут свистки каждые 30 секунд. Может быть Гаджиев уже подустал с годами и не поспевает за игрой. А так паузы раз в пол минутки - норм. Задумывался ли он: будет ли норм всем остальным?
Мэтр прав.
Есть правила игры , за ними следит арбитр, а уж жёстче или мягче в единоборствах играть, решает сам игрок.
Главное чтобы это было по правилам.
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
Гаджи Гаджиев: «Судейство – корень зла, который не дает продвигаться игре. Одинаковые эпизоды могут трактовать по-разному – безобразие! Тут вопрос к главе судейства»
Гаджиев про 11-метровый «Зенита»: «Сразу после игры позвонил Розенбаум и сказал: «Пенальти не было, Махачкала проиграла незаслуженно»
Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
Старт Кубка Гагарина, Свищев вместо Вяльбе, «Реал» обжалует бан Вальверде, Мажич в шоке от решения Кукуяна, поражения Мирры и Медведева, реплики Талалаева и другие новости
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»
Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»
Талалаев о Челестини: «Причислять к врагам не собираюсь, но и уважения к нему не испытываю. Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам – надо обращать внимание на поступки»
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он – звезда»
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»
Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
