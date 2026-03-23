Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»

Гаджиев: арбитр не может повышать планку единоборств, она должна быть одинаковой.

Почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев высказался о судействе в Мир РПЛ .

«Специалисты и тренеры понимают, что тренировка должна соответствовать требованиям игры, которые исходят из правил. Толчки, хватание руками – я про это сейчас. Эти навыки в каком-то случае оказываются вредными.

Судьи в одинаковых ситуациях принимают разные решения. Очень часто звучит термин: «Арбитр повысил планку единоборств». А он имеет право на это? Наши игроки должны подстраиваться под них? Этот термин для того, чтобы вилка была у судей. Планка должна быть одинаковая, арбитр не имеет права ее поднимать», – сказал Гаджиев.

Гаджи Гаджиев: «Судейство – корень зла, который не дает продвигаться игре. Одинаковые эпизоды могут трактовать по-разному – безобразие! Тут вопрос к главе судейства»