Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»

Мичел о «Реале»: между Алонсо и Арбелоа нет большой разницы, главные – игроки.

Бывший хавбек «Реала » и экс-тренер «Кастильи» Мичел Гонсалес высказался о замене Хаби Алонсо на Альваро Арбелоа во главе основной команды.

«Уход Хаби Алонсо, пожалуй, можно было предвидеть с самого начала сезона. Было ясно, что что-то должно произойти, судя по тому, что писали и говорили… Вы действительно думаете, что есть большая разница между тем, что делает Хаби, и тем, что делает Арбелоа? Легко принимать решения против тренеров, почти всегда увольняют именно их. Хаби Алонсо тоже не так уж много проигрывал.

Когда вы нанимаете тренеров, вы не можете сменить их за одну ночь, есть определенные временные рамки. Я помню, когда я был молод, Антича уволили, когда мы были на вершине турнирной таблицы, и в итоге мы проиграли чемпионат на Тенерифе. Была ли это вина тренеров? Игроки и состав команды всегда являются главными действующими лицами», – сказал Мичел Гонсалес.