  • Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»
Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»

Бывший хавбек «Реала» и экс-тренер «Кастильи» Мичел Гонсалес высказался о замене Хаби Алонсо на Альваро Арбелоа во главе основной команды.

«Уход Хаби Алонсо, пожалуй, можно было предвидеть с самого начала сезона. Было ясно, что что-то должно произойти, судя по тому, что писали и говорили… Вы действительно думаете, что есть большая разница между тем, что делает Хаби, и тем, что делает Арбелоа? Легко принимать решения против тренеров, почти всегда увольняют именно их. Хаби Алонсо тоже не так уж много проигрывал.

Когда вы нанимаете тренеров, вы не можете сменить их за одну ночь, есть определенные временные рамки. Я помню, когда я был молод, Антича уволили, когда мы были на вершине турнирной таблицы, и в итоге мы проиграли чемпионат на Тенерифе. Была ли это вина тренеров? Игроки и состав команды всегда являются главными действующими лицами», – сказал Мичел Гонсалес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Бывший хавбек «Реала» и экс-тренер «Кастильи» Мичел Мостовой!
😃 где-то открыли бутылку шампанского от Поставщика Двора Его Императорского Величества
Как я и говорю @царь
Футбольный человек, сразу видно.
разница есть - в игроке Винисиус ))
У одного не забивал и грозил уходом, у другого стал играть как в чемпионские годы.
Не знаю как оценить... но лямов на 50--100 ущерба потянет, так как потребуется замена на игрока такого же класса. Так что отступные за Хави мелочь по сравнению с этими 50-100 м теоритически слитыми в трубу.
с таким успехом и Мостовой бы спокойно возглавил, играют-то игроки!
в Реале ценят тех, кто сыграл более 500 матчей на высшем уровне
Теперь всех тренеров будут сравнивать с Алонсо
