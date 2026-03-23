Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»

Низовцев о Саусе: стал заложником заплаченной за него суммы в «Спартаке».

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак» за 350 млн рублей .

«В последних двух матчах на позиции Сауся играл Чивич . К тому же зимой приобрели молодого Рядно , который не только закрыл бровку в обороне, но и в последней игре еще и гол забил, выйдя на замену. Отряд не заметил потери бойца.

Сам же Саусь в «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх Владислав этого не показал. Конечно, на него будут смотреть через призму этих денег. Он хороший футболист, но он стал заложником своей трансферной стоимости.

Согласен и с тем, что Саусь лучше подходит под игру «Балтики» Талалаева, чем под футбол «Спартака ». Но давайте не будем ставить на нем крест – посмотрим, как адаптируется в новой команде», – сказал Низовцев.