Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»
Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак» за 350 млн рублей.
«В последних двух матчах на позиции Сауся играл Чивич. К тому же зимой приобрели молодого Рядно, который не только закрыл бровку в обороне, но и в последней игре еще и гол забил, выйдя на замену. Отряд не заметил потери бойца.
Сам же Саусь в «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх Владислав этого не показал. Конечно, на него будут смотреть через призму этих денег. Он хороший футболист, но он стал заложником своей трансферной стоимости.
Согласен и с тем, что Саусь лучше подходит под игру «Балтики» Талалаева, чем под футбол «Спартака». Но давайте не будем ставить на нем крест – посмотрим, как адаптируется в новой команде», – сказал Низовцев.
Тренер сменился, явно оценил всех сам.
Конкурент Денисова, позиция отдана россиянам, если бы Самошников играл , то возможно и Сауся не купили.
Москва , зарплата , не думаю что он грустит по Балтике.