  • Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»
Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак» за 350 млн рублей.

«В последних двух матчах на позиции Сауся играл Чивич. К тому же зимой приобрели молодого Рядно, который не только закрыл бровку в обороне, но и в последней игре еще и гол забил, выйдя на замену. Отряд не заметил потери бойца.

Сам же Саусь в «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх Владислав этого не показал. Конечно, на него будут смотреть через призму этих денег. Он хороший футболист, но он стал заложником своей трансферной стоимости.

Согласен и с тем, что Саусь лучше подходит под игру «Балтики» Талалаева, чем под футбол «Спартака». Но давайте не будем ставить на нем крест – посмотрим, как адаптируется в новой команде», – сказал Низовцев.

Какие ещё высокие ожидания? Брали для того, чтобы усилить правый фланг обороны. Чтобы Денисов не был единственным и незаменимым. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Есть такое понятие - конкуренция.
Да вряд ли прям кто то про суммы думает, это же не Жедсон за 20 млн, пока не получается просто
Смешные выводы ) Саусь в Спартаке меньше двух месяцев ... и заплатили за него 3,8 миллиона евро . И срок маленький, и сумма не ахти чтобы делать какие то выводы. Вот кто стал заложником заплаченных денег - это Соболев. Получив игрока за 10 миллионов евро, его в Зените полтора года в состав ставили несмотря на отсутствие результатов, прежде чем он начал в последних 2-3 играх хоть отчасти отрабатывать сумму своего контракта
Саусь обычный бегунок. В обороне достаточно слабый, в атаке не фонтан. В итоге ни туда, ни сюда игрок. В Балтике смотрелся ярко только из-за того, что вписался в систему Талалая. Чем он лучше того-же Хлусевича для меня непонятно.
Согласен с Низовцевым. Саусь для Спартака - просто выброшенные и распиленные деньги. Он человек толпы. Винтик из машины Талалаева. Не больше.
Системный игрок, который полезен только в определенных обстоятельствах у определенного тренера, его могли подписать или профаны или очень заинтересованные в этой сделке люди!
Я не понимаю что кто от него ждал? Многие адекватные люди сразу говорили что это игрок который не подходит Спартаку. Ничего удивительного, бежит и смотрит на мяч, как соперник его ведёт до штрафной, потом в штрафной...
Ох уж эти заложники... Саусь, Самоха, Заболотный.
Тренер сменился, явно оценил всех сам.
Если исходить из матча с Оренбургом, где справа в обороне чаще играл Жедсон, нежели Денисов, то и Саусю должно хватить умения, а если не хватит, то компенсирует скоростью и провалов справа в обороне не будет. Что касается атаки, то нет в мире предмета деревяннее Денисова, как это не прискорбно. Саусь же неплох в дриблинге и довольно точно играет в простые стенки. Плюсом здесь ещё сильный и точный удар. Так что посмотрим.
Кто сказал , что Сауся брали в основу ?
Конкурент Денисова, позиция отдана россиянам, если бы Самошников играл , то возможно и Сауся не купили.
Москва , зарплата , не думаю что он грустит по Балтике.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Саусь получил небольшое повреждение перед игрой с «Зенитом», сообщили в «Спартаке»
14 марта, 12:24
Саусь о «Спартаке»: «Карседо живет тренировочным процессом, пытается поддерживать позитив. В команда хорошая атмосфера, все работали на максимум»
9 марта, 15:46
Генич о Саусе: «На разминке «Спартака» отдал невыдающуюся передачу. Казалось, что «Золотой мяч» выиграл: «Браво, Влад! Отличный пас!» Это ассистенты Карседо, их там две скамейки»
27 февраля, 16:16
Рекомендуем
Главные новости
Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
16 минут назад
Старт Кубка Гагарина, Свищев вместо Вяльбе, «Реал» обжалует бан Вальверде, Мажич в шоке от решения Кукуяна, поражения Мирры и Медведева, реплики Талалаева и другие новости
27 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
37 минут назадТесты и игры
Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
43 минуты назад
Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»
сегодня, 05:36
Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
сегодня, 05:13
Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»
сегодня, 05:00
Талалаев о Челестини: «Причислять к врагам не собираюсь, но и уважения к нему не испытываю. Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам – надо обращать внимание на поступки»
сегодня, 04:36
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
сегодня, 03:50Тесты и игры
Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»
вчера, 22:08
Ко всем новостям
Последние новости
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
7 минут назад
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он – звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
вчера, 21:02
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
вчера, 20:50
Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»
вчера, 20:43
Рекомендуем