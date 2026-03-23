Почти 32 тысячи билетов продано на матч сборных России и Никарагуа на «Ozon Арене»

Не менее 32 тысяч болельщиков посетят матч сборной России с Никарагуа.

На товарищеский матч между сборными России и Никарагуа продано почти 32 тысячи билетов.

Это следует из вместимости стадиона «Ozon Арена» (33 395 человек – Спортс’‘), на котором состоится игра, и количества оставшихся в продаже билетов, сообщает Sport24.

Встреча пройдет в пятницу, 27 марта, в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.

Для российской сборной матч против Никарагуа станет первым в 2026 году. Следующую игру команда Валерия Карпина проведет 31 марта против Мали в Санкт-Петербурге.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Интересные факты про государство Никарагуа: 1.Самая большая страна Центральной Америки. По площади Никарагуа превосходит Ирландию и Португалию вместе взятые. 2. Два океана. Страна имеет выход и к Атлантическому (через Карибское море), и к Тихому океану — теоретически можно искупаться в одном утром, а в другом вечером! 3.Сильный паспорт. Граждане Никарагуа могут посещать без визы 119 стран. 4.Страна озёр и вулканов. Никарагуа часто называют «Страной озёр и вулканов»: здесь более 40 вулканов и крупные озёра. Есть даже уникальный «двойной вулкан» с двумя отдельными потоками магмы. 5. Кофе с крупными зёрнами. Никарагуанский сорт арабики typica имеет самые крупные кофейные зёрна в мире. Вкус напитка может включать ноты ванили, цитруса, шоколада. 6.Озеро с акулами. Озеро Никарагуа (или Коциболка) — единственное в мире пресноводное озеро, где живут бычьи акулы. Больше нигде в пресной воде они не обитают.
Открою вам тайну. Если в кассе стадиона отсутствуют 32 000 билетов, то это не значит, что они все были проданы за деньги.
Ответ Django Joker
Открою вам тайну. Если в кассе стадиона отсутствуют 32 000 билетов, то это не значит, что они все были проданы за деньги.
Захар из Морковска раздал бесплатно?
Ответ andrew.p
Захар из Морковска раздал бесплатно?
Ага! А вторая половина зрителей на стадионе в штатском будет. ))
и ведь это люди даже ещё не знают кто им споёт перед матчем...
Материалы по теме
Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»
сегодня, 18:47Видео
Хавбек Никарагуа Монтес о матче с Россией: «Это уникально – наш первый европейский соперник. Для нас большая честь играть против очень сильной команды»
сегодня, 17:34
Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали
20 марта, 08:16
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Мы играли с Аргентиной. Это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня»
20 марта, 05:45
Рекомендуем
Главные новости
Аршавин о Дуране: «Назабивал в Англии и думает: «Что там Россия, уж как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в «Зенит» – ему будто всегда в борьбу дают»
19 минут назад
Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»
26 минут назад
«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев
35 минут назад
«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
44 минуты назад
Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»
54 минуты назад
Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»
сегодня, 18:56
Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»
сегодня, 18:46
Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы первым в АПЛ, если бы сезон начался в момент назначения Кэррика. И мы бы думали, могут ли они выиграть титул»
сегодня, 18:33
Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»
сегодня, 18:25
Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатывает нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
сегодня, 18:19
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович о Ливае Гарсии: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
1 минуту назад
Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю маску и капюшончик»
15 минут назадВидео
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
19 минут назадТесты и игры
Шамиль Лахиялов: «Поступки Талалаева могут помешать ему возглавить топ-команду. Более солидный клуб хорошо задумается, назначать ли его тренером. Его эмоции могут спровоцировать рукоприкладство»
27 минут назад
Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»
42 минуты назад
Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»
сегодня, 19:14
Роналдо хотел бы видеть Неймара на ЧМ-2026: «Анчелотти возьмет его, если он будет в форме. Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл»
сегодня, 19:09
Осимхен успешно перенес операцию. Форвард «Галатасарая» сломал предплечье в матче с «Ливерпулем»
сегодня, 18:59
Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»
сегодня, 18:47Видео
Ву об РПЛ: «Будет хорошо, если «Спартак» займет место в тройке лучших. Это придаст уверенности для следующего сезона»
сегодня, 18:39
Рекомендуем