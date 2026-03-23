Почти 32 тысячи билетов продано на матч сборных России и Никарагуа на «Ozon Арене»

Не менее 32 тысяч болельщиков посетят матч сборной России с Никарагуа.

На товарищеский матч между сборными России и Никарагуа продано почти 32 тысячи билетов.

Это следует из вместимости стадиона «Ozon Арена » (33 395 человек – Спортс’‘), на котором состоится игра, и количества оставшихся в продаже билетов, сообщает Sport24.

Встреча пройдет в пятницу, 27 марта, в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.

Для российской сборной матч против Никарагуа станет первым в 2026 году. Следующую игру команда Валерия Карпина проведет 31 марта против Мали в Санкт-Петербурге.