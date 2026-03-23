  • Роналдо хотел бы видеть Неймара на ЧМ-2026: «Анчелотти возьмет его, если он будет в форме. Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл»
5

Роналдо: Анчелотти возьмет Неймара на ЧМ-2026, уверен.

Роналдо высказался о том, что Неймара не вызвали в сборную Бразилии на весенние товарищеские матчи.

«В последнее время Неймар борется с серьезными травмами, но не нужно узнавать его получше, чтобы вызвать на ЧМ. Есть много футболистов, которых можно взять. Если он будет в хорошей форме, я бы его вызвал.

Он может быть полезным игроком, который, возможно, не будет играть все матчи целиком, но в плане техники он очень важен и подтверждал свою ценность везде, где играл.

Я надеюсь, что он будет в хорошей физической форме и доступен для Анчелотти. Уверен, Анчелотти возьмет его на чемпионат мира, если он будет в форме», – сказал экс-нападающий сборной Бразилии в интервью CNN Brasil.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
>>>Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл

Хотел было пошутить про Аль Хилаль, но он ведь там и не играл считай))
Ни один здравомыслящий тренер не возьмет Неймара на ЧМ в его нынешней форме

Разве что аниматором

Впрочем, это вполне в стиле Анчелотти
Харизматичный игрок им сейчас нужен как никогда.
