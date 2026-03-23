Осимхен успешно перенес операцию. Форвард «Галатасарая» сломал предплечье в матче с «Ливерпулем»

Осимхена успешно прооперировали.

Виктор Осимхен перенес операцию на руке.

Нападающий «Галатасарая» получил травму во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля » (0:4, первая игра – 1:0).

Турецкий клуб сообщил, что 27-летний нигерийский футболист получил серьезный ушиб правой руки по ходу первого тайма. Виктор был заменен в перерыве из-за риска получения перелома. После игры в больнице под наблюдением врачей «Галатасарая» Осимхену был диагностирован перелом предплечья.

«Виктор Осимхен , получивший травму и не сумевший продолжить игру в выездном матче против «Ливерпуля», сегодня успешно перенес операцию в больнице «Аджибадем» в Маслаке. Его осмотрел наш клубный врач, доктор Йенер Индже.

Желаем нашему игроку скорейшего выздоровления и надеемся, что он как можно скорее вернется на поле», – говорится в сообщении «Галатасарая ».