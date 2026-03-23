  • Осимхен успешно перенес операцию. Форвард «Галатасарая» сломал предплечье в матче с «Ливерпулем»
Осимхена успешно прооперировали.

Виктор Осимхен перенес операцию на руке.

Нападающий «Галатасарая» получил травму во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра – 1:0).

Турецкий клуб сообщил, что 27-летний нигерийский футболист получил серьезный ушиб правой руки по ходу первого тайма. Виктор был заменен в перерыве из-за риска получения перелома. После игры в больнице под наблюдением врачей «Галатасарая» Осимхену был диагностирован перелом предплечья.

«Виктор Осимхен, получивший травму и не сумевший продолжить игру в выездном матче против «Ливерпуля», сегодня успешно перенес операцию в больнице «Аджибадем» в Маслаке. Его осмотрел наш клубный врач, доктор Йенер Индже.

Желаем нашему игроку скорейшего выздоровления и надеемся, что он как можно скорее вернется на поле», – говорится в сообщении «Галатасарая».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Галатасарая»
Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Галатасарай» ссорятся после ЛЧ – из-за расизма и жуткой травмы пальца
21 марта, 12:30
Конате оскорбляли в соцсетях на почве расизма после нанесения травмы Осимхену. «Ливерпуль» выразил возмущение «бесчеловечными, трусливыми, пропитанными ненавистью» комментариями
20 марта, 19:44
Осимхен получил перелом руки в 1-м тайме матча ЛЧ с «Ливерпулем». У вингера «Галатасарая» Ланга рассечение пальца
19 марта, 08:23
Осимхен о баннере фанатов «Галатасарая», посвященного ему и его матери: «Такие моменты напоминают мне, что футбол – больше, чем просто игра. Мы семья❤️💛»
11 марта, 16:59
