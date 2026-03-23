Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»

Аршавин о Кордобе: топ-3 форвардов в истории РПЛ.

Андрей Аршавин отнес Джона Кордобу к числу лучших форвардов в истории чемпионата России.

– Если рейтинговать нападающих за всю историю РПЛ, на каком месте Кордоба, в какой топ входит?

– Топ-3 или топ-5.

– Вам не кажется, что это переоценка, потому что лига стала слабее?

– Отчасти. Но в 2010-е тоже говорили, что слабее, чем 2005-м. В 2005-м говорили, что слабее, чем 2000-е.

Все равно он очень мощен. Кордоба – один из лучших точно, у него есть все качества: мощь, сила, игра головой, скорость. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Он сделал свою команду чемпионом, забил достаточное количество голов, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» экс-полузащитник «Зенита».