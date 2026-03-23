51

Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»

Андрей Аршавин отнес Джона Кордобу к числу лучших форвардов в истории чемпионата России.

– Если рейтинговать нападающих за всю историю РПЛ, на каком месте Кордоба, в какой топ входит?

– Топ-3 или топ-5.

– Вам не кажется, что это переоценка, потому что лига стала слабее?

– Отчасти. Но в 2010-е тоже говорили, что слабее, чем 2005-м. В 2005-м говорили, что слабее, чем 2000-е.

Все равно он очень мощен. Кордоба – один из лучших точно, у него есть все качества: мощь, сила, игра головой, скорость. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Он сделал свою команду чемпионом, забил достаточное количество голов, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» экс-полузащитник «Зенита».

Шава звездеть не будет. Кордобе еще бы перестать симулировать и провоцировать, вообще бы цены не было
Ответ igls54
В последних двух матчах он этого и не делает (по своим меркам). И провокации - это вещь в обе стороны. Как с ним играют защитники зачастую - это те же провокации
Ответ igls54
Современного футболиста просить не симулировать…они всегда упадут где можно упасть,прикрикнут,приукрасят. Это мы смотрим на это как на симуляцию,нас это бесит и так далее,для них же это просто работа и получение преимущества. Они за это миллионы получают. К провокациям это то же относится. Таков стал современный футбол.
Круче всех был Лав!
Круче всех был Пав!
Точно не топ 3 , Там Вагнер лав, Халк и Думбия , а ещё были Квинси Промес и Малкольм (хоть они и не центральные) и наши Кержаков Дзюба Павлюченко.
Да не, ни в топ-3 ни в топ-5 - Кордоба не входит
Если делить Рпл на период до и после отстранения от еврокубков, то наверное может в топ 3 быть, но не за всё время
Скорее, топ-5. Топ-3 это Тихоновецкий, Саня Соболев и Сапогов.
Ну а как же Прудников, Дядюн, Роман Адамов?
В топ-10, возможно, Кордоба и входит еще.
Ходят слухи, что Хави и Иньеста до сих пор завидуют пасу Адамова, который тот на их глазах сделал Хиддинку на Евро 2008
Чот занесло Андрея Сергеича... Шутит, наверное.
Вагнер, Думбия, Павлюченко, Кержаков, Дзюба, Халк, Погребняк. Много их, кто Кордобе, как минимум, не уступает.
Но и не превосходят.
Тут только Вагнер и Халком с отрывом идут.
Тут и Веллитон, и Олич
Халк, Вагнер, Дзюба, Керж, Думбия, Павлюченко. Кордоба в топ-10 в лучшем случае.
По мне так Вагнер и Думбия конечно Это о …хоть и Анжи но видно было кто это … эталонные игроки , возможно если бы коллер не пришел в Самару а куда нибудь в ЦСКА тоже … жо все таки пару сезонов … карадениза все таки упомяну …
Странно, такой супер топ, а ни разу не забивал даже 15 мячей в нынешней рпл, порядком просевшей в сравнении со второй половиной нулевых или серединой десятых.
По мне так круче Халка у нас никого не было. Дальше уже нападающих 10 наберется плюс минус одинаково уровня.
