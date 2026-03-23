  • Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»
Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что пропустил рейс в Стамбуле по дороге в расположение сборной России.

Команда Валерия Карпина 27 марта сыграет с Никарагуа в BetBoom товарищеском матче. Игра пройдет в Краснодаре.

– Что нового? Как дела?

– Неплохо. Чуть больше стал играть, чуть чаще стал играть. Поэтому приехал в форме.

Пропустил рейс в Стамбуле, взял билет на другой самолет. В итоге сегодня добрался – это самое главное.

– Каково это – вернуться домой с осознанием, что здесь будет играть сборная России?

– Когда узнал, что матч пройдет в Краснодаре, очень захотел попасть сюда. Надеялся, что меня вызовут – так и получилось.

Теперь надеюсь сыграть на стадионе, с которого все начиналось, – сказал воспитанник «Краснодара» в интервью пресс‑службе сборной России.

11 комментариев
Сафонов пропустил впервые за две недели. К счастью, это был всего лишь рейс в Стамбуле.
😂
Матвей - живой пример того, как надо не опускать руки, работать, ждать и использовать свой шанс
Здесь и сейчас номер один в сборной, только именно сейчас не особо это и важно
И к чему это? Чё сказать хотел? Что дальше то? А, кабан?
Тебя климануло что-ли?
В Стамбуле гвардейцы кардинала время отняли, канальи!
Нормально он так закидывает свои хотелки чтобы кудрявого на поводке держать) и вряд ли он против этого желания будет)
