Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что пропустил рейс в Стамбуле по дороге в расположение сборной России.
Команда Валерия Карпина 27 марта сыграет с Никарагуа в BetBoom товарищеском матче. Игра пройдет в Краснодаре.
– Что нового? Как дела?
– Неплохо. Чуть больше стал играть, чуть чаще стал играть. Поэтому приехал в форме.
Пропустил рейс в Стамбуле, взял билет на другой самолет. В итоге сегодня добрался – это самое главное.
– Каково это – вернуться домой с осознанием, что здесь будет играть сборная России?
– Когда узнал, что матч пройдет в Краснодаре, очень захотел попасть сюда. Надеялся, что меня вызовут – так и получилось.
Теперь надеюсь сыграть на стадионе, с которого все начиналось, – сказал воспитанник «Краснодара» в интервью пресс‑службе сборной России.