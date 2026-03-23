Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»

Джон Терри впечатлен игрой «Манчестер Сити» против «Арсенала» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Где эта команда с такой игрой была весь сезон?

Какой второй тайм! Они полностью доминировали над «Арсеналом ». «Канониры» были лучшей командой АПЛ весь сезон, но с «Ман Сити » ничего невозможно сделать, когда он так играет. Невероятно талантливая атака. «Арсенал» закрыли в его штрафной и не выпускали.

Насколько этот результат повлияет на гонку в АПЛ? С психологической точки зрения для «Арсенала» это негативный результат, а «Манчестер Сити» будет понимать, что все еще способен победить. Это громкие слова, но гонка продолжается. Гонка официально продолжается», – сказал бывший защитник «Челси».