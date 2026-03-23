Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»
«Где эта команда с такой игрой была весь сезон?
Какой второй тайм! Они полностью доминировали над «Арсеналом». «Канониры» были лучшей командой АПЛ весь сезон, но с «Ман Сити» ничего невозможно сделать, когда он так играет. Невероятно талантливая атака. «Арсенал» закрыли в его штрафной и не выпускали.
Насколько этот результат повлияет на гонку в АПЛ? С психологической точки зрения для «Арсенала» это негативный результат, а «Манчестер Сити» будет понимать, что все еще способен победить. Это громкие слова, но гонка продолжается. Гонка официально продолжается», – сказал бывший защитник «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Артета поступил очень по дурацки, поставив интересы одного игрока выше интересов клуба. В итоге клуб жестоко поплатился. Кепа не знает как разыгрывать мяч под прессингом, Кепа не умеет играть ногами...в итоге еще и привез гол. Ужас просто.(((
От этого литья помоев толку мало, но хотя бы сможет открыто говорить про бурки в Англии. А так под колпаком Боэхли, где ни потренировать, ни поупражняться в свободе слова.
В этой игре прям флеш бэки поймал того самого Арсенала пятилетней давности. Или договорняк какой то ?