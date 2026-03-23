Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»

Джон Терри: «Ман Сити» доминировал над «Арсеналом».

Джон Терри впечатлен игрой «Манчестер Сити» против «Арсенала» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Где эта команда с такой игрой была весь сезон?

Какой второй тайм! Они полностью доминировали над «Арсеналом». «Канониры» были лучшей командой АПЛ весь сезон, но с «Ман Сити» ничего невозможно сделать, когда он так играет. Невероятно талантливая атака. «Арсенал» закрыли в его штрафной и не выпускали.

Насколько этот результат повлияет на гонку в АПЛ? С психологической точки зрения для «Арсенала» это негативный результат, а «Манчестер Сити» будет понимать, что все еще способен победить. Это громкие слова, но гонка продолжается. Гонка официально продолжается», – сказал бывший защитник «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
Да ладно. Арсеналу надо думать в первую очередь о АПЛ.
Да, гонка выходит на решающий этап. И если Сити продолжит в том же духе, то канонирам будет тяжко. Особенно в предверии очного матча у них дома. Арсеналу стоит пару раз споткнуться и Сити может нагнать. В очном матче с такой тухлой игрой в атаке Арсеналу делать нечего. Итак кубок подарили Сити, лишь бы угодить и не расстраивать Кепу...(((
Артета поступил очень по дурацки, поставив интересы одного игрока выше интересов клуба. В итоге клуб жестоко поплатился. Кепа не знает как разыгрывать мяч под прессингом, Кепа не умеет играть ногами...в итоге еще и привез гол. Ужас просто.(((
Ответ jem777
Не было никакого прессинга на Кепу в этом матче потому что в этом не было смысла.
Понял Артета ! Сити полностью Доминировал !!!
Терри давно пора перейти от работы на Боэхли в его оппозицию. Критиковать новое руководство и нынешний вектор клуба, быть подобием легенд Спартака и МЮ.

От этого литья помоев толку мало, но хотя бы сможет открыто говорить про бурки в Англии. А так под колпаком Боэхли, где ни потренировать, ни поупражняться в свободе слова.
невероятно что еще кто то думает что Арсенал не станет чемпионом))Сити надо ВСЕ свои матчи выиграть,и ждать когда Арсенал оступиться.но прикол в том что нынешний Сити не сможет выиграть все свои матчи.так что Арсенал уже можно поздравлять с чемпионством
Ответ Predator87
Ставишь свою жопу на чемпионство Арсенала ?
Гонка официально закончилась для Челси, Джон)
Ответ Header
Она и не начиналось))
Ответ Ирокез Погба
Теоретически да) Математически на днях закончилась.
Пеп так долго не тренировал ранее, против Сити научились играть, футбол чуть изменился и состав новый, но рано или поздно он свою машину снова запустит, а может уже сейчас начала разгонятся
Ответ Timur831
Уже четвёртый раз за сезон разгоняется...
Сити весь сезон играет нестабильно. Так что бежит, но спотыкается.
Странный матч, Арсенал даже харамбол не применил свой особо, а тупо играл как будто сливал кубок, но смысл это делать уже в финале?)
В этой игре прям флеш бэки поймал того самого Арсенала пятилетней давности. Или договорняк какой то ?
