Ву об РПЛ: «Будет хорошо, если «Спартак» займет место в тройке лучших. Это придаст уверенности для следующего сезона»

Ву о «Спартаке»: будет хорошо занять место в топ-3 РПЛ.

Защитник «Спартака» Кристофер Ву заявил, что будет доволен, если команда займет место в тройке по итогам сезона в чемпионате России.

Красно-белые с 38 очками после 22 туров идут шестыми в турнирной таблице Мир РПЛ .

– Каким итоговым местом «Спартака» ты будешь доволен? Попаданием в топ‑3?

– Да. Если мы займем место в тройке лучших команд, это будет хорошо. Придаст уверенности для следующего сезона и подготовки к началу нового чемпионата. Нам нужно выиграть как можно больше игр за два оставшихся месяца, – сказал Ву.