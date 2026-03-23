Ву об РПЛ: «Будет хорошо, если «Спартак» займет место в тройке лучших. Это придаст уверенности для следующего сезона»
Защитник «Спартака» Кристофер Ву заявил, что будет доволен, если команда займет место в тройке по итогам сезона в чемпионате России.
Красно-белые с 38 очками после 22 туров идут шестыми в турнирной таблице Мир РПЛ.
– Каким итоговым местом «Спартака» ты будешь доволен? Попаданием в топ‑3?
– Да. Если мы займем место в тройке лучших команд, это будет хорошо. Придаст уверенности для следующего сезона и подготовки к началу нового чемпионата. Нам нужно выиграть как можно больше игр за два оставшихся месяца, – сказал Ву.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Меньше текста - больше дела, Кристофер. А там посмотрим, как получится. Постарайтесь и кубок еще возьмите
Дело говорит, вполне реально за тройку зацепиться в этом сезоне, если так будут играть как в последнем матче
Ты в слове «играть» сделал 6 ошибок. Правильно будет - «судить».
Надо было Зенитом ничью играть
Парняга уже понял куда попал и потому уточнил про какую тройку идет речь)
Вроде совсем недавно в команде, но складывается ощущение что уже года 2 играет
Я еВу.....
Эт вряд ли. (C) ;)
