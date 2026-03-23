29

Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы первым в АПЛ, если бы сезон начался в момент назначения Кэррика. И мы бы думали, могут ли они выиграть титул»

Майкл Оуэн считает, что при Майкле Кэррике «Манчестер Юнайтед» демонстрирует результаты чемпионского уровня.

«Если бы чемпионат начался в тот момент, когда Кэррик возглавил команду, «МЮ» шел бы во главе таблицы. Сейчас у нас была бы треть сезона позади, и «МЮ» шел бы на первом месте. 

И мы бы думали: а могут ли они выиграть АПЛ?» – сказал экс-нападающий манкунианцев в интервью casino.org.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
синдром трехтурового чемпионства заразен
Каррик может стать большим тренером. А может и не стать. В этом и проблема - пока это просто рандом. Мы не видели его систему, его в напряженном графике, его в ЛЧ. Поэтому все симпатии крайне осторожны.
Всё же, не хочется, чтоб клуб такого калибра был полем для экспериментов. Хочется, чтоб тренер пришёл уже с определённым бэкграундом (как у Пепа была Барса, а у Клоппа Боруссия).
И условный Тухель смотрится предпочтительнее, даже при всех несомненных текущих успехах Каррика.
Ответ xandr_grey
Напомнить, кем пришел Пеп в Барсу?
Ответ Tun
И Пеп, и Анчелотти, и все-все-все когда-то были никем. Потому я и написал, что и Кэррик может стать величиной. Но всё ж пример Пеп на то и уникален, что редко у кого выходят такие же резкие взлёты
Я бы тоже был бы монархом если бы родился королевой Елизаветой
А если бы Кэррика назначили 10 лет назад, то МЮ взял 9 АПЛ и 5 ЛЧ
Рано восхваляют Майкла. За работу пока что заслужил 4 с плюсом, но не нужно перехваливать.
)) Чемпионы туров с назначения Кэррика?
Не стоит недооценивать факт правильно проведенной предсезонки и заложенной физухи. В этом плане, справедливости ради, Аморим подготовил команду очень хорошо, плюс проделал титаническую работу по менталке игроков и выводом их из очевидной ямы, в которой они были весь прошлый год.

Дабы совсем уже не отлететь и видеть все стороны медали, стоит также посмотреть и на Тоттэнхем, прямых соседей МЮ по прошлому сезону и команде, которой они проиграли ключевой трофей между прочим. Где одни, а где другие мы видим. И в этом очень большая заслуга Аморима, которую почему-то всячески пытаются обесценить.

Кэррик тоже молодец, но мы не видели еще то, как его команда играет после предсезонки, плюс еще и текущий сезон не закончен, много матчей еще впереди.
Господи, что он несет.
Когда то Милану хватило ума не назначать Рангника, а оставить Пиоли. Надеюсь, в рук ве МЮ окажутся люди, которые смогут оценить реальность вокруг себя глазами, носами и ушами
Слишком много сослагательного наклонения на абзац текста от Майкла.
Может шёл бы первым, может нет. Как встретить динозавра..
На багаже Аморима
