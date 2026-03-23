Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы первым в АПЛ, если бы сезон начался в момент назначения Кэррика. И мы бы думали, могут ли они выиграть титул»

Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы на 1-м месте, если бы сезон начался с приходом Кэррика.

Майкл Оуэн считает, что при Майкле Кэррике «Манчестер Юнайтед » демонстрирует результаты чемпионского уровня.

«Если бы чемпионат начался в тот момент, когда Кэррик возглавил команду, «МЮ» шел бы во главе таблицы. Сейчас у нас была бы треть сезона позади, и «МЮ» шел бы на первом месте.

И мы бы думали: а могут ли они выиграть АПЛ ?» – сказал экс-нападающий манкунианцев в интервью casino.org.