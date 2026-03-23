Хомуха о ЦСКА: «Главная проблема – психология, у команды нет чемпионского характера. Так не получится бороться за что-то серьезное»

Хомуха о ЦСКА: у них нет чемпионского характера.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцам не хватает чемпионского характера.

«Уровень игроков ЦСКА неплохой. Многие футболисты вызываются в сборные. Но в этом сезоне команда останется без титулов.

Главная проблема ЦСКА – психология. Небольшие неудачи вывели команду из себя.

У ЦСКА нет чемпионского характера. С такими условиями никакому клубу не получится бороться за что-то серьезное», – сказал Хомуха.

После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков.