Хомуха о ЦСКА: «Главная проблема – психология, у команды нет чемпионского характера. Так не получится бороться за что-то серьезное»
Хомуха о ЦСКА: у них нет чемпионского характера.
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцам не хватает чемпионского характера.
«Уровень игроков ЦСКА неплохой. Многие футболисты вызываются в сборные. Но в этом сезоне команда останется без титулов.
Главная проблема ЦСКА – психология. Небольшие неудачи вывели команду из себя.
У ЦСКА нет чемпионского характера. С такими условиями никакому клубу не получится бороться за что-то серьезное», – сказал Хомуха.
После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков.
Кто выиграет ЛЧ?47217 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чемпионский характер как раз и воспитывается преодолением неудач и борьбе до конца.
Дивеева продать было максимально глупым решением
