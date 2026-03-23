  Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»
Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»

Юрген Клопп прокомментировал слухи о заинтересованности «Реала» в его приглашении на пост главного тренера.

«Хорошо, что мы про это говорим. Когда история становится историей? Когда кто-то берет лист бумаги и что-то на нем пишет? Или когда на самом деле что-то происходит? Какой должна быть ситуация? Должен ли «Реал» позвонить мне в какой-то момент: «Флорентино Перес на связи! Юрген, как дела?» Или достаточно, чтобы OE24 – даже не знаю, ИИ там пишет или живые люди, – написал какую-нибудь чушь? Меня это раздражает.

Надо быть немного дисциплинированнее. Это все ерунда. «Реал» не звонил мне ни разу, ни разу.

Я также возглавлю «Атлетико»! В идеале – одновременно с «Реалом»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить», – пошутил экс-тренер «Ливерпуля», работающий в системе Red Bull.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
ахахаха
26 комментариев
В Атлетико я бы на него посмотрел.
Через 5 лет Пеп отдохнёт и вернётся в Барсу, а Клопп возглавит Реал. Было бы интересно посмотреть.
интересный вариант, кстати
мало того что классико и так центральный матч европы
веса только прибавится
А Абкскаль вернётся в Спартак
Атлетико прям идеальный вариант для Клоппа, мне кажется
Неее, там у Атлетико какие-то проблески стали появляться последнее время. И трансферы удачные и команда играет. Так что Симеоне еще на лет 5 будет в АМ
Кто не понял ответа, Клопп говорит - звоните, я готов
Хаха, ну Юрий в своем репертуаре))
Если Арбелоа получиться вмонтировать в игру Мбаппе без потери баланса и стройности, то почему бы не оставить?
получиТСя
Ред Булл окрыляет даже Клоппа))
Скорее Пауланер и Варштайнер.
Он же в Роме тренирует
Похоже Клопп как клубный тренер закончился. Ждём, когда дядя Юра возглавит сборную
А почему его это раздражает?
