Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»

Клопп о слухах про переход в «Реал»: я также возглавлю «Атлетико».

Юрген Клопп прокомментировал слухи о заинтересованности «Реала » в его приглашении на пост главного тренера.

«Хорошо, что мы про это говорим. Когда история становится историей? Когда кто-то берет лист бумаги и что-то на нем пишет? Или когда на самом деле что-то происходит? Какой должна быть ситуация? Должен ли «Реал» позвонить мне в какой-то момент: «Флорентино Перес на связи! Юрген, как дела?» Или достаточно, чтобы OE24 – даже не знаю, ИИ там пишет или живые люди, – написал какую-нибудь чушь? Меня это раздражает.

Надо быть немного дисциплинированнее. Это все ерунда. «Реал» не звонил мне ни разу, ни разу.

Я также возглавлю «Атлетико »! В идеале – одновременно с «Реалом»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить», – пошутил экс-тренер «Ливерпуля», работающий в системе Red Bull.