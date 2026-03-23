Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатываем нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что в его тренерском штабе выступают против нырков и симуляций.
– Ради результата вы готовы на все?
– Нет. Мои футболисты никогда не будут, когда их толкают в грудь, прыгать с диким криком в сторону, раскидывая ноги, чтобы удалили игрока соперников. А наш штаб никогда не будет тратить время на отработку нырков в чужой штрафной, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры.
Не будем и учить членов штаба театральным действиям, чтобы футболисты соперника, которые даже неправильно ведут себя по отношению к ним, получали карточки. Это абсолютно точно.
Мы, наоборот, не свистим спорные фолы на тренировках. И, может быть, поэтому сейчас три наших футболиста впервые в истории «Балтики» вызваны в сборную России, – сказал Талалаев.
Ранее тренер «Динамо» Роман Шаронов намекнул на симуляции футболистов «Зенита». В своем телеграм-канале специалист опубликовал нарезку моментов, в которых футболисты петербуржцев падали на газон, а арбитр Сергей Иванов принимал решения в их пользу.
футболисты не будут... а тренерский штаб запросто... и случаи уже были
Потому что они сами будут толкать соперника в грудь, считая что это в пределах правил. Если бы судьи судили одинаково все матчи, а не устанавливали какие-то свои непонятные "планки единоборств", соответствующие только им известному "градусу борьбы", то турнирная таблица сейчас выглядела бы по другому.
Против Балтики и тренерства Талалаева, ни чего не имею.