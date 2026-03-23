  Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатываем нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатываем нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»

Талалаев: штаб «Балтики» не отрабатывает нырки, не свистим спорные фолы.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что в его тренерском штабе выступают против нырков и симуляций.

– Ради результата вы готовы на все?

– Нет. Мои футболисты никогда не будут, когда их толкают в грудь, прыгать с диким криком в сторону, раскидывая ноги, чтобы удалили игрока соперников. А наш штаб никогда не будет тратить время на отработку нырков в чужой штрафной, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры.

Не будем и учить членов штаба театральным действиям, чтобы футболисты соперника, которые даже неправильно ведут себя по отношению к ним, получали карточки. Это абсолютно точно.

Мы, наоборот, не свистим спорные фолы на тренировках. И, может быть, поэтому сейчас три наших футболиста впервые в истории «Балтики» вызваны в сборную России, – сказал Талалаев.

Ранее тренер «Динамо» Роман Шаронов намекнул на симуляции футболистов «Зенита». В своем телеграм-канале специалист опубликовал нарезку моментов, в которых футболисты петербуржцев падали на газон, а арбитр Сергей Иванов принимал решения в их пользу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Мы отрабатываем вынос мяча тренерами команды, чтобы потянуть время
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Вот для меня парадокс, я часто смотрел студии Матч ТВ, и он там так грамотно всё по полочкам раскладывал, никакой быдловатости не было, и в какую субстанцию он превратился сейчас, именно как человек, тренер-то добротный...
Ответ ser91337
Так все плохие человеческие качества проявляются в таких ситуациях и то, как мы на них реагируем и показывает уровень образования, воспитания и ещё всякого другого ания
Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника...
футболисты не будут... а тренерский штаб запросто... и случаи уже были
Ответ .ru
Это когда? Пропустил
Ответ Irbis1880
это когда один незадачливый болбой намедни не просто прыгать начал... а аж взбеленился
Работает на образ эдакого мужика, брутала, но все же видят, что он просто неадекват.
Его бы прокапать чем-нибудь...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Феназепамом.
Ты сама честность и доблесть андрюх
Мы не падаем от толчка в грудь, мы сами толкаем.
Это уже пошли "Записки сумасшедшего"? Или "Перевод стрелок дисквалифицированного"?
«Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
Потому что они сами будут толкать соперника в грудь, считая что это в пределах правил. Если бы судьи судили одинаково все матчи, а не устанавливали какие-то свои непонятные "планки единоборств", соответствующие только им известному "градусу борьбы", то турнирная таблица сейчас выглядела бы по другому.
Талалаев легенда! Вместо пуделя в сборную!
Вобщем команда "рыцарей в сияющих доспехах".

Против Балтики и тренерства Талалаева, ни чего не имею.
Ответ Ю. Евгеньевич
Он уже высказывался не раз в такой манере, называя своих игроков "пацаны", " вот пацаны стараются и тд и тп", как будто бы они одни в лиге имеют какую то особую нагрузку или особую роль. Вообщем выделил какие они исключительные
Ответ Petr Friendship
Какой гад, поддерживает своих спортсменов. Совсем уже озверели, даже до этого докопались
