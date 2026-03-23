Аршавин про Соболева: «Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово, сильнее и более органично, чем Дуран. Больше борьбы выигрывает, меньше теряет мяч»

Аршавин о Соболеве: не знаю, что с ним произошло, но выглядит здорово.

– В межсезонье вы очень жестко прошлись по Соболеву. Вы как-то изменили свое мнение после этих туров?

– Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово.

Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, меньше терять мяч, как мне кажется. С «Динамо » он пару невынужденных ошибок совершил, а так действует четко. Поэтому и выглядит точно сильнее и более органично, чем Дуран .

– А как же история про то, что он хромает как-то?

– Я думаю, что его бег не изменился, но это позволяет ему забивать, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.