  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин про Соболева: «Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово, сильнее и более органично, чем Дуран. Больше борьбы выигрывает, меньше теряет мяч»
Аршавин про Соболева: «Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово, сильнее и более органично, чем Дуран. Больше борьбы выигрывает, меньше теряет мяч»

Андрей Аршавин оценил изменения в игре Александра Соболева в составе «Зенита».

– В межсезонье вы очень жестко прошлись по Соболеву. Вы как-то изменили свое мнение после этих туров?

– Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово.

Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, меньше терять мяч, как мне кажется. С «Динамо» он пару невынужденных ошибок совершил, а так действует четко. Поэтому и выглядит точно сильнее и более органично, чем Дуран.

– А как же история про то, что он хромает как-то?

– Я думаю, что его бег не изменился, но это позволяет ему забивать, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Кто выиграет ЛЧ?48899 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoАлександр Соболев
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
logoДинамо Москва
logoДжон Дуран
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не знаю, что случилось, но это просто кажется какой-то вспышкой и удачным стечением обстоятельств, в таком клубе как Зенит, мне кажется, должен играть в атаке футболист, для которого аномалией является серия из 3-4 матчей без голов, а не наоборот, когда удивляются, что человек несколько матчей подряд забил!
Так это не аномалия. Напротив, аномалией было, что он постоянно имел моменты, но не забивал или бил во вратаря в из самых убойных позиций.
Должен. Вопрос в том, где его взять, особенно в условиях ужесточающегося лимита.
когда то Халк попадал в ворота рикошетом от Дзюбы, теперь Глушенков начал попадать рикошетом от Соболева...
вот история и повторилась... в виде фарса, в какой то степени
Рикошетом ну-ну... Соболев с ходу забил с нерабочей ноги. Просто присмотритесь к нашему(да и не только чемпинату), как много нападающих такое исполняют.
В CS забанили...
Возраст. Перестал быть молодым и перспективным, перейдя в закат своей карьеры. 29 все-таки.
Ластами машет на желтые и ныряет без такой же карты как молодой!
Я знаю! Плохим мальчиком стал. Он же говорил
Соболев действительно играет на удивление важную роль в развитии атак Зенита последние матчи. И дело даже не в голах. Очень много передач идет на него. Он выигрывает борьбу, после этого далеко не всегда следуют точные пасы от него, но это действительно работает в общем. Я думаю изначально с этой целью его и брали, но не получалось допиться нужного результата.
Он в подыгрыше хорошо играть стал! Я даже не беру голевую на Глушенкова с Динамо, хотя там хорошо в касание отдал. И нырять круче стал , нырок в штрафной в последней игре с Динамо- это Оскар 😆
В доту перестал играть.
А кто доту бросает - те в другого человека превращаются
Дотить на поле перестал и заиграл как надо
Вот что маска животворящая делает.
Интересно конечно на основании чего он сравнивает, ежели Дюран практически не играет?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем