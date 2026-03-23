Аршавин про Соболева: «Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово, сильнее и более органично, чем Дуран. Больше борьбы выигрывает, меньше теряет мяч»
– В межсезонье вы очень жестко прошлись по Соболеву. Вы как-то изменили свое мнение после этих туров?
– Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово.
Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, меньше терять мяч, как мне кажется. С «Динамо» он пару невынужденных ошибок совершил, а так действует четко. Поэтому и выглядит точно сильнее и более органично, чем Дуран.
– А как же история про то, что он хромает как-то?
– Я думаю, что его бег не изменился, но это позволяет ему забивать, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Кто выиграет ЛЧ?48899 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
вот история и повторилась... в виде фарса, в какой то степени
А кто доту бросает - те в другого человека превращаются