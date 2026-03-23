21

Губерниев об РПЛ: «Какой футбол – такое и судейство. С чего мы взяли, что наши арбитры будут мегапрофессионалами, как игроки «ПСЖ» или «Ман Сити»?

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что уровень российских арбитров соответствует уровню Мир РПЛ.

– Весной многие обрушились с критикой на судейство. Оправдано ли это или уровень арбитров соответствует уровню футболистов?

– Мы же не можем похвастаться футболом выдающегося европейского уровня. С чего мы взяли, что у нас судьи будут такими же мегапрофессионалами, как футболисты «ПСЖ» или «Манчестер Сити»? Какой футбол – такое и судейство.

При этом наш чемпионат очень интересен с точки зрения интриги. Индивидуальное мастерство футболистов радует не всегда, но, тем не менее, следить увлекательно, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Какой футбол такие и комментаторы
Кто опять его спросил?
Какой Губерниев, такой и главный спортивный канал страны
Ответ funnynerd21
Какой Губерниев, такой и главный спортивный канал страны
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА....
Действительно, с чего мы взяли, что ведущие и комментаторы в одном газовом холдинге будут профессионалами?))
Такие и комментаторы....
Опять Дима сравнил теплое с красным.
какой ПСЖ, какой Ман Сити... пока что некоторые наши арбитры до игроков Динамо Махачкала не дотягивают
Не соглашусь с Дмитрием, у нас очень конкурентно способный и интересный чемпионат. По интриге такой только у нас и возможно в серии А последних лет
Феерический бред, как всегда! )
МЕНЯЕМ МАДЖИЧА НА ЭТОГО ...МАЙОНЕЗНОГО.
Материалы по теме
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
сегодня, 13:32
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
вчера, 14:32
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
вчера, 14:18
Кононов о судействе в РПЛ: «Пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. Думал, эта система станет прорывной, сейчас по-другому смотрю»
вчера, 10:16
