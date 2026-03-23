Губерниев об РПЛ: «Какой футбол – такое и судейство. С чего мы взяли, что наши арбитры будут мегапрофессионалами, как игроки «ПСЖ» или «Ман Сити»?

Губерниев об РПЛ: какой футбол – такое и судейство.

Ведущий и комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев заявил, что уровень российских арбитров соответствует уровню Мир РПЛ .

– Весной многие обрушились с критикой на судейство. Оправдано ли это или уровень арбитров соответствует уровню футболистов?

– Мы же не можем похвастаться футболом выдающегося европейского уровня. С чего мы взяли, что у нас судьи будут такими же мегапрофессионалами, как футболисты «ПСЖ » или «Манчестер Сити »? Какой футбол – такое и судейство.

При этом наш чемпионат очень интересен с точки зрения интриги. Индивидуальное мастерство футболистов радует не всегда, но, тем не менее, следить увлекательно, – сказал Губерниев.