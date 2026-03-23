Мостовой о словах Мажича про пенальти «Зенита»: «Мостовой это сказал в первую секунду. Когда Мостовой сказал, что Абаскаль – человек с автобусной остановки, люди это поняли через два года»

Александр Мостовой: зовите Мостового, если хотите убрать 90% нефутбольных решений.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой оценил высказывание Милорада Мажича о назначенном в пользу «Зенита » пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Динамо » Махачкала (1:0).

Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство» .

«А чего тут удивляться? Мажич тоже следит за тем, что говорят великие футболисты. А я это написал в первую секунду, и все это прекрасно видели. И сейчас повторяют.

Два дня назад я был у Мажича в ВАР-центре и спросил его: «Как можно назначать такие пенальти?».

Кстати, пенальти в матче «Балтики» в ворота «Сочи » тоже ужас – его тоже не было. Я им сказал: «Хотите убрать 90 процентов неправильных, нефутбольных решений, зовите Мостового».

Хорошо, что признают ошибки. Жалко, что с опозданием. Мостовой это сказал в первую секунду, а люди начинают это понимать через пять-шесть дней.

Когда Мостовой сказал, что Гильермо Абаскаль – это человек с автобусной остановки, это люди поняли только через два года. И я могу еще полсотни таких примеров привести.

Могу только повторить: слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, и тогда такого будет меньше.

Но у нас, к сожалению, так не могут. Никому не выгодно», – сказал Александр Мостовой.

