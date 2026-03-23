  • Мостовой о словах Мажича про пенальти «Зенита»: «Мостовой это сказал в первую секунду. Когда Мостовой сказал, что Абаскаль – человек с автобусной остановки, люди это поняли через два года»
Мостовой о словах Мажича про пенальти «Зенита»: «Мостовой это сказал в первую секунду. Когда Мостовой сказал, что Абаскаль – человек с автобусной остановки, люди это поняли через два года»

Александр Мостовой: зовите Мостового, если хотите убрать 90% нефутбольных решений.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил высказывание Милорада Мажича о назначенном в пользу «Зенита» пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (1:0).

Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».

«А чего тут удивляться? Мажич тоже следит за тем, что говорят великие футболисты. А я это написал в первую секунду, и все это прекрасно видели. И сейчас повторяют.

Два дня назад я был у Мажича в ВАР-центре и спросил его: «Как можно назначать такие пенальти?».

Кстати, пенальти в матче «Балтики» в ворота «Сочи» тоже ужас – его тоже не было. Я им сказал: «Хотите убрать 90 процентов неправильных, нефутбольных решений, зовите Мостового».

Хорошо, что признают ошибки. Жалко, что с опозданием. Мостовой это сказал в первую секунду, а люди начинают это понимать через пять-шесть дней.

Когда Мостовой сказал, что Гильермо Абаскаль – это человек с автобусной остановки, это люди поняли только через два года. И я могу еще полсотни таких примеров привести.

Могу только повторить: слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, и тогда такого будет меньше.

Но у нас, к сожалению, так не могут. Никому не выгодно», – сказал Александр Мостовой.

«Это ужас». Мажич в шоке от вредительского пенальти – его Кукуян и ВАР подарили «Зениту»

81 комментарий
Здесь есть специалисты, он о себе уже в третьем лице. Это то уже какая стадия? Карете скорой помощи уже быть на готове?
Ответ Cruel Snake
Здесь есть специалисты, он о себе уже в третьем лице. Это то уже какая стадия? Карете скорой помощи уже быть на готове?
Мы, Николай второй....
Ответ Cruel Snake
Здесь есть специалисты, он о себе уже в третьем лице. Это то уже какая стадия? Карете скорой помощи уже быть на готове?
Это особое состояние футбольных людей в очень зрелом возрасте. Человек как бы выходит из своей телесной оболочки и становиться независимой от тела частью среды. Соответственно и самого себя он воспринимает со стороны. Лечится, кстати, очень легко. Прекращением интервью с ним и не допуском в ВАР центр).
Человек с автобусной остановки занял 3 место в чемпионате. Чего никто после него не делал.
Ответ Евгений Сидоров
Человек с автобусной остановки занял 3 место в чемпионате. Чего никто после него не делал.
3 место ваш потолок.
Ответ Мурат Асрамсв
3 место ваш потолок.
Кого "ваш"? Если Рома займёт 3 место я до потолка прыгать буду, в ЛЧ хоть поиграем))
Мостовой будет как Жириновский. Умрёт, а его видео будут пересматривать, как предсказания
Ответ Рубин2003
Мостовой будет как Жириновский. Умрёт, а его видео будут пересматривать, как предсказания
Ты умрёшь, чуть воздух посвежее будет.
Спросите Мостового, кто будет после Путина?)
Ответ Onion
Спросите Мостового, кто будет после Путина?)
И когда?)
Ответ Onion
Спросите Мостового, кто будет после Путина?)
Ты наверное, больше некому.
люди это поняли через два года...
Саша, при такой всеобщей заторможенности про Мажича ты это уже два года как должен был сказать...
Знали бы Вы, Александр, какие люди пользовались автобусом....Футбольные ,и не болтуны....Продолжайте партию в падел, не отвлекайтесь.
Хотите почитать бред - зовите Мостового
Хотите сойти с ума - зовите Мостового
Хотите поржать над чушью - зовите Мостового
Хотите набрать плюсиков на спорце - зовите Мостового
Ответ Звёздный Рафинья
Хотите почитать бред - зовите Мостового Хотите сойти с ума - зовите Мостового Хотите поржать над чушью - зовите Мостового Хотите набрать плюсиков на спорце - зовите Мостового
Как собраться на пьянку, так хрен кто позвонит
Да как все никак не поймут, что он уже всех троллит сам! Молодец 👍
Ответ batistuta18
Да как все никак не поймут, что он уже всех троллит сам! Молодец 👍
Я всегда это говорю, Александр юморной человек. Он кайфует от жизни. А в коментах оскорбляют человека. Который добился уважения. Каждый пусть себя спросит. Что я добился? Писать глупые коменты, оскорблять...
Мостовой спрашивает Мостового:

- Какова твоя профессия? Ты тренер?

- Нееет! - отвечает Мостовой, - моя главная профессия - эксперт! А твоя, наверное, футболист?

- Нееет! Я эксперт!
Ответ Алексей Филиппов
Мостовой спрашивает Мостового: - Какова твоя профессия? Ты тренер? - Нееет! - отвечает Мостовой, - моя главная профессия - эксперт! А твоя, наверное, футболист? - Нееет! Я эксперт!
Повар спрашивает у повара?🤔
