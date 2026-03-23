Мостовой о словах Мажича про пенальти «Зенита»: «Мостовой это сказал в первую секунду. Когда Мостовой сказал, что Абаскаль – человек с автобусной остановки, люди это поняли через два года»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил высказывание Милорада Мажича о назначенном в пользу «Зенита» пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (1:0).
Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».
«А чего тут удивляться? Мажич тоже следит за тем, что говорят великие футболисты. А я это написал в первую секунду, и все это прекрасно видели. И сейчас повторяют.
Два дня назад я был у Мажича в ВАР-центре и спросил его: «Как можно назначать такие пенальти?».
Кстати, пенальти в матче «Балтики» в ворота «Сочи» тоже ужас – его тоже не было. Я им сказал: «Хотите убрать 90 процентов неправильных, нефутбольных решений, зовите Мостового».
Хорошо, что признают ошибки. Жалко, что с опозданием. Мостовой это сказал в первую секунду, а люди начинают это понимать через пять-шесть дней.
Когда Мостовой сказал, что Гильермо Абаскаль – это человек с автобусной остановки, это люди поняли только через два года. И я могу еще полсотни таких примеров привести.
Могу только повторить: слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, и тогда такого будет меньше.
Но у нас, к сожалению, так не могут. Никому не выгодно», – сказал Александр Мостовой.
Саша, при такой всеобщей заторможенности про Мажича ты это уже два года как должен был сказать...
Хотите сойти с ума - зовите Мостового
Хотите поржать над чушью - зовите Мостового
Хотите набрать плюсиков на спорце - зовите Мостового
- Какова твоя профессия? Ты тренер?
- Нееет! - отвечает Мостовой, - моя главная профессия - эксперт! А твоя, наверное, футболист?
- Нееет! Я эксперт!