Слишкович о словах Соболева про пропуск игры с «Балтикой»: «Если в «Спартаке» паразиты – скажи фамилию. Мы спрашивали команду, вернуть ли его в состав. Вся команда – паразиты?»

Слишкович о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»: называй фамилии.

Владимир Слишкович прокомментировал слова Александра Соболева о «людях-паразитах, которые изнутри делают плохо» «Спартаку ».

Бывший форвард «Спартака» произнес эту фразу, вспоминая, как Слишкович не взял его на матч «Балтикой» в FONBET Кубке России.

– Два года – и он еще про это думает... Ему лучше концентрироваться на своей работе. Сейчас он наконец начал забивать.

Я говорил про него, что в душе он хороший парень, я уверен, что это так. Когда он говорит «плохой мальчик», это позитивно [сказывается на игре] на поле. Когда он злой, он дает свой максимум. Александр Соболев, когда играет в футбол, для любой обороны опасный игрок, если он злой, я с этим согласен.

На кого он думает – я не знаю. Но могу точно сказать, что это решение – и я бы поставил на этом точку – я принял, это мое решение. Если меня спрашивают, сделал бы я это снова, – да. И на этом заканчивается история.

Тогда принял решение я, и я сделал бы снова так же. Потому что если бы не я делал это решение, я бы пришел домой и сказал: «Я не могу быть тренером».

Это вещи, которые были в клубе. Что касается меня и моего футбольного воспитания, вещи в клубе остаются в клубе. От меня никогда нигде не услышите, что было, как было, кто что делал, кто чего не делал в клубе.

Я не знаю, про каких он паразитов, если для него есть паразиты – скажи фамилию. Я не знаю, кто для него паразиты.

– Команда поддержала это решение?

– Было собрание, я не пошел – я не занимаюсь этими вещами, я думал про игру, готовился. Мои ассистенты сделали собрание, спрашивали команду, вернем его или не вернем. Я не исключительный человек, если команда хочет игрока – я не буду тем, кто будет мешать команде.

Команда сказала свое. Думаю, вы не видели его в Калининграде, значит, вам понятно, что команда сказала. Значит, по этой логике вся команда – паразиты?

Давление на меня могла оказать только команда. Если бы команда сказала, я бы его позвал, взял его и привез в Калининград. Почему его не было – это команда решила, – сказал экс-тренер «Спартака».