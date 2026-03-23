  • Слишкович о словах Соболева про пропуск игры с «Балтикой»: «Если в «Спартаке» паразиты – скажи фамилию. Мы спрашивали команду, вернуть ли его в состав. Вся команда – паразиты?»
Слишкович о словах Соболева про пропуск игры с «Балтикой»: «Если в «Спартаке» паразиты – скажи фамилию. Мы спрашивали команду, вернуть ли его в состав. Вся команда – паразиты?»

Владимир Слишкович прокомментировал слова Александра Соболева о «людях-паразитах, которые изнутри делают плохо» «Спартаку».

Бывший форвард «Спартака» произнес эту фразу, вспоминая, как Слишкович не взял его на матч «Балтикой» в FONBET Кубке России.

– Два года – и он еще про это думает... Ему лучше концентрироваться на своей работе. Сейчас он наконец начал забивать.

Я говорил про него, что в душе он хороший парень, я уверен, что это так. Когда он говорит «плохой мальчик», это позитивно [сказывается на игре] на поле. Когда он злой, он дает свой максимум. Александр Соболев, когда играет в футбол, для любой обороны опасный игрок, если он злой, я с этим согласен.

На кого он думает – я не знаю. Но могу точно сказать, что это решение – и я бы поставил на этом точку – я принял, это мое решение. Если меня спрашивают, сделал бы я это снова, – да. И на этом заканчивается история.

Тогда принял решение я, и я сделал бы снова так же. Потому что если бы не я делал это решение, я бы пришел домой и сказал: «Я не могу быть тренером».

Это вещи, которые были в клубе. Что касается меня и моего футбольного воспитания, вещи в клубе остаются в клубе. От меня никогда нигде не услышите, что было, как было, кто что делал, кто чего не делал в клубе. 

Я не знаю, про каких он паразитов, если для него есть паразиты – скажи фамилию. Я не знаю, кто для него паразиты.

– Команда поддержала это решение?

– Было собрание, я не пошел – я не занимаюсь этими вещами, я думал про игру, готовился. Мои ассистенты сделали собрание, спрашивали команду, вернем его или не вернем. Я не исключительный человек, если команда хочет игрока – я не буду тем, кто будет мешать команде.

Команда сказала свое. Думаю, вы не видели его в Калининграде, значит, вам понятно, что команда сказала. Значит, по этой логике вся команда – паразиты?

Давление на меня могла оказать только команда. Если бы команда сказала, я бы его позвал, взял его и привез в Калининград. Почему его не было – это команда решила, – сказал экс-тренер «Спартака».

Всё разложено по полкам. Что ещё можно сказать об этом персонаже? Но мальчику Саше невыгодно вспоминать мнение команды. Наехать на тренера, не оценившего талант, всегда легче.
Можно просто сказать "дебил, мля", и не тратить столько слов на этого персонажа)
Можно, конечно. Но потом будет много возмущения от заслуженных ветеранов. Как это он посмел оскорбить нашего отечественного лесоруба.
Поменьше внимания уделяйте словам Соболева.
Его поступки говорят об отсутствии интеллекта, забудьте о нём.
Вопрос даже , не так стоит . Почему он не говорил об этом , пока не забивал …
Ещё до официального перехода было понятно, что команда его не воспринимает. На это ещё Зобнин намекал, когда дельфин был в команде
Да, меня это достаточно удивило. Зобнин максимально не медийный человек и тот не выдержал.
Именно поэтому он был одним из капитаном и входил во состав тех с кем советовались тренеры и руководство - все сходится.
Собоелев сидел в Спартаке на большой ЗП,все у него было хорошо ив состав попадал,но возомнил о себе много,вечно стал не дольным и все забыли про уход Джикии,а Соболев с ним дружил,и это его тоже задело,хотя это было не его дело,его дело отрабатывать большой контракт,он стал токсичным как и Бакаев в свое время,команда это не могла не заметить,и естественно его отцепили от мачта когда он сказал что не может тренироваться нормально,так как очень хочет в зенит.А теперь о хочет с себя вину снять и валит на других.
Если для вас факт того, что руководство включает в зп - вытирание ног о вас и ваших друзей, то ок. Но не у всех такая позиция. Есть люди, что знают себе цену и условия работы.
А разве в команде в голубых футболках играют нормальные игроки? Давайте вспомним бил бью и буду бить, когда сломал лицо Диканю, и после этого пошёл бить пенальти. Это говорит о том, кто играет в этой команде, и как она заслужила чемпионства
Я бы сказал "получила чемпионства ". Отнюдь не заслужила.
Согласен
Соболев возвратился к своему уходу? Зря. Он сам творец того, чего натворил. Вспомните его игры с Медиафутболм. Он что забыл? И не только это. Плевать ему было на команду. Его нелепый нырок в игре с Акроном о многом говорит. Его уход из Спартака ни куда-нибудь, а в Зенит—это ход с подлым девизом неоцененного обиженного. Я вам всем за всё отомщу! Как и демонстрация Дзюбы из той же оперы: верните меня в Спартак, я Великий, сделаю великим Спартак и за всё отомщу! Вы все ответите за мои «тараканы» в моей душе! Это же ясный мотив отпетых эгоистов типа Соболева, Дзюбы, Глушенкова и других любителей себя в футболе. Только стоит ли подыгрывать всем этим вечно недооценённым любителям СЕБЯ в их страстях и больных играх с показухой?
Поэтому в Питере и отказались покупать и одевать футболку с фамилией паразита на спине . Кто же из нормальных людей хочет быть паразитом ?
Позиция Слишковича понятна и разделяема. Если человек открыто говорит: «Я потерял мотивацию играть за «Спартак», зачем он нужен команде? Соболева-человека не исправить, независимо от того, где он играет или будет играть. Тот еще персонаж.
Самое интересное, что когда на лавке сидел молчал в тряпочку. Сейчас пару голов забил голос прорезался. Надолго ли?
Сколько болотных адвокатов колченога вылезло в комментах, которые лучше Слишковича знают что творится в Спартаке. Готовы сашку-мазка на руках носить, смешные лизуны)
