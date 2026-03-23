Лидеры Oasis Галлахеры посетили финал Кубка лиги и сфотографировались с сыном Фодена из «Ман Сити»

Сын Фила Фодена сфотографировался с Галлахерами из Oasis.

Ноэль и Лиам Галлахеры посетили финал Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» победил «Арсенал » со счетом 2:0.

После игры в соцсетях появилось фото лидеров Oasis с Ронни Фоденом, сыном полузащитника «горожан» Фила Фодена .

Братья Галлахеры являются болельщиками «Сити». Летом 2024 года британская рок-группа объявила о воссоединении спустя 15 лет после распада и провела мировое турне.

