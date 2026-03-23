  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Пеп Гвардиола: «Арсенал» – лучшая команда в Европе, помимо «Баварии» и, возможно, «Барселоны»
31

Пеп Гвардиола: «Арсенал» – лучшая команда в Европе, помимо «Баварии» и, возможно, «Барселоны»

Пеп Гвардиола назвал три лучшие команды в Европе.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал «Арсенал» лучшей командой Европы.

22 марта «горожане» обыграли лондонский клуб (2:0) в финальном матче Кубка английской лиги.

«Мы празднуем [победу] с радостью и удовлетворением, потому что «Арсенал» – лучшая команда в Европе, помимо «Баварии» и, возможно, «Барселоны», – заявил Пеп Гвардиола.

«Сити» смял «Арсенал» лучшим таймом в сезоне! Голы-близнецы – не случайность

Кто выиграет ЛЧ?48899 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЛа Лига
logoБарселона
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В паре Арсенал-Бавария Арсенал сильнейшая команда. После Баварии, конечно
Ответ cpu1500
Комментарий скрыт
Ответ H0Bu4oK
Комментарий скрыт
Я видел расстановку в этой паре последние лет 15.
Арсеналу нужно показать максимум, а то Сити может и АПЛ отнять
ПСЖ и Бавария сегодня сильнее остальных. Арсенал весну доезжает на ободах. Реал пока за счет генетики и магии, хотя без Мбаппе и Джуда начала прорезаться вполне качественная игра (как только эти двое вышли против Атлетико игра Мадрида просто разрушилась). Барселона хорошо и изящна в нападении и полузащите, но оборона -не уровень европейских топов.
Ответ &_Bishep_&
К сожалению для Барселоны титулы выигрывает Защита
Попробуй с Балтикой сыграть! На парковке и останешься!
Ответ Spaten
Причём «сыграть с Балтикой» в смысле одолеть «Балтику №9»😆🍺
Ответ Spaten
Ждем Балтика Барселона в ЛЧ в будущем) 😂
Также после ПСЖ и, возможно , Реала
Бавария number 1!!!
Неа, не лучшая. Судя по игре и травмам, это самая уставшая команда Европы. Команды хватило на первые 10 минут.
Пеп такое сказал только, чтобы доминатора не обижать) Смешно же считать лондонский середняк, которые пока без трофеев, лучшей командой Европы)
Бавария №1
Ну и ПСЖ...и Реала, возможно...да и Сити показал в личном матче - добавил Испанец))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
