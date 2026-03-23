Пеп Гвардиола: «Арсенал» – лучшая команда в Европе, помимо «Баварии» и, возможно, «Барселоны»

Пеп Гвардиола назвал три лучшие команды в Европе.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола назвал «Арсенал» лучшей командой Европы.

22 марта «горожане» обыграли лондонский клуб (2:0) в финальном матче Кубка английской лиги.

«Мы празднуем [победу] с радостью и удовлетворением, потому что «Арсенал» – лучшая команда в Европе, помимо «Баварии» и, возможно, «Барселоны», – заявил Пеп Гвардиола.

