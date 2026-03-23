  • У Сперцяна 25 голевых действий в 22 матчах Мир РПЛ – это лучший результат со времен Халка. Рекорд «Краснодара» за весь сезон – 27 очков по системе «гол+пас»
33

Сперцян повторил достижение Халка.

Эдуард Сперцян близок к повторению рекорда «Краснодара» по голевым действиям в Мир РПЛ.

После двух результативных передач в игре с «Пари НН» (5:0) у хавбека 25 очков по системе «гол+пас». Он забил 11 мячей и 14 раз ассистировал партнерам.

Лучший результат в истории «быков» – 27 голевых действий в сезоне-2015/16. Рекорд принадлежит Федору Смолову.

Если брать лигу в целом, то у Сперцяна после 22 туров лучшие показатели со времен Халка. Бразилец, выступавший за «Зенит», совершил 27 результативных действий в 22 играх в сезоне-2015/16.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Эдуард Сперцян
Халк
премьер-лига Россия
Зенит
Федор Смолов
Краснодар
Рядом с Халком это уже очень круто!
Но Халк это другой уровень. Это по сути европейская звезда лишь по нелепому стечению обстоятельств не поигравший в топ5 лиг Европы
Ну почему нелепое? Все таки это был его выбор, мог он и в Челси перейти, и в другие команды при должном желании
Просто выбрал зарабатывать деньги, имеет право
Причём он их именно зарабатывал своей игрой, причем везде, а не просто получал отбывая номер!
Как болельщик ЦСКА, скажу- приятно смотреть за игрой Эдика. Очень хорош!

P.s. Соболь там ход набрал. Эдик, надо прибавлять, а то догонит😂
Когда хорош - тогда хорош, реально хорош)
Это называется перерос РПЛ.
Таких игроков как Спецян и Кордоба сейчас нет и близко ни у одной команды РПЛ.
+ Агкацев еще
По факту игрок сопоставимого с Халком уровня. Очень зрелый. Давно уже не игрок одного сезона. Уверен, что он проявит практически в любой сильной команде. Но если волей судьбы останется в Краснодаре, то станет легендой уровня Тотти для Ромы или Джеррарда для Ливерпуля. Причем первой.
Халк в праймовой РПЛ разрывал и в Лиге Чемпионов был хорош. Эдик при все уважении застал лигу в стагнации, а сейчас вообще уровень невысок
Поэтому и хочется увидеть его на международной арене
Да что уж, сопоставимый с Месси!
получается, побьет рекорд Смолова и тоже перейдет в Локомотив?
В Сельту
Уйти в Европу, конечно, можно.. но зачем?))
Эдуард в огне 🔥
Материалы по теме
Аршавин о Сперцяне: «Очень сильный игрок, который перерос РПЛ»
вчера, 04:19
У Сперцяна 14 ассистов в сезоне РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» отдал 2 голевых паса в матче с «Пари НН»
21 марта, 17:33
Кордоба забил 10 голов в 4-м сезоне РПЛ подряд. Только у него и Сперцяна такая серия
21 марта, 15:37
Рекомендуем
Главные новости
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
7 минут назад
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
27 минут назад
Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
45 минут назад
Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
сегодня, 06:21
Старт Кубка Гагарина, Свищев вместо Вяльбе, «Реал» обжалует бан Вальверде, Мажич в шоке от решения Кукуяна, поражения Мирры и Медведева, реплики Талалаева и другие новости
сегодня, 06:10
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
сегодня, 05:54
Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»
сегодня, 05:36
Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
сегодня, 05:13
Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»
сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
вчера, 21:02
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
вчера, 20:50
Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»
вчера, 20:43
Рекомендуем