У Сперцяна 25 голевых действий в 22 матчах Мир РПЛ – это лучший результат со времен Халка. Рекорд «Краснодара» за весь сезон – 27 очков по системе «гол+пас»
После двух результативных передач в игре с «Пари НН» (5:0) у хавбека 25 очков по системе «гол+пас». Он забил 11 мячей и 14 раз ассистировал партнерам.
Лучший результат в истории «быков» – 27 голевых действий в сезоне-2015/16. Рекорд принадлежит Федору Смолову.
Если брать лигу в целом, то у Сперцяна после 22 туров лучшие показатели со времен Халка. Бразилец, выступавший за «Зенит», совершил 27 результативных действий в 22 играх в сезоне-2015/16.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Но Халк это другой уровень. Это по сути европейская звезда лишь по нелепому стечению обстоятельств не поигравший в топ5 лиг Европы
Просто выбрал зарабатывать деньги, имеет право
P.s. Соболь там ход набрал. Эдик, надо прибавлять, а то догонит😂
Поэтому и хочется увидеть его на международной арене