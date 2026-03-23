У Сперцяна 25 голевых действий в 22 матчах Мир РПЛ – это лучший результат со времен Халка. Рекорд «Краснодара» за весь сезон – 27 очков по системе «гол+пас»

Сперцян повторил достижение Халка.

Эдуард Сперцян близок к повторению рекорда «Краснодара » по голевым действиям в Мир РПЛ .

После двух результативных передач в игре с «Пари НН» (5:0) у хавбека 25 очков по системе «гол+пас». Он забил 11 мячей и 14 раз ассистировал партнерам.

Лучший результат в истории «быков» – 27 голевых действий в сезоне-2015/16. Рекорд принадлежит Федору Смолову .

Если брать лигу в целом, то у Сперцяна после 22 туров лучшие показатели со времен Халка. Бразилец, выступавший за «Зенит », совершил 27 результативных действий в 22 играх в сезоне-2015/16.