Камбьязо интересен «Барселоне», каталонцам нужен универсальный защитник. «Ювентус» оценивает футболиста более чем в 50 млн евро

Андреа Камбьязо интересен «Барселоне».

«Барселона» проявляет интерес к левому защитнику «Ювентуса» Андреа Камбьязо .

По данным Sportitalia, каталонский клуб находится в поисках универсального защитника, способного играть на обоих флангах. Под эти критерии подходит 26-летний итальянец, которого каталонцы ценят за его стиль игры.

Контракт Камбьязо и «Ювентуса » рассчитан до 30 июня 2029 года.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, с момента назначения Лучано Спаллетти Камбьязо считается ключевым игроком команды.

«Барселона » следит за футболистом в последние месяцы. «Ювентус» оценивает игрока более чем в 50 миллионов евро. Более низкие предложения вряд ли будут рассматриваться.

В этом сезоне Камбьязо провел 28 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 3 передачи.