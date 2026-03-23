  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Камбьязо интересен «Барселоне», каталонцам нужен универсальный защитник. «Ювентус» оценивает футболиста более чем в 50 млн евро
32

Андреа Камбьязо интересен «Барселоне».

«Барселона» проявляет интерес к левому защитнику «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

По данным Sportitalia, каталонский клуб находится в поисках универсального защитника, способного играть на обоих флангах. Под эти критерии подходит 26-летний итальянец, которого каталонцы ценят за его стиль игры.

Контракт Камбьязо и «Ювентуса» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, с момента назначения Лучано Спаллетти Камбьязо считается ключевым игроком команды.

«Барселона» следит за футболистом в последние месяцы. «Ювентус» оценивает игрока более чем в 50 миллионов евро. Более низкие предложения вряд ли будут рассматриваться.

В этом сезоне Камбьязо провел 28 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 3 передачи.

Кто выиграет ЛЧ?46855 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportitalia
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Похоже игры Юве смотрят только читатели спорца. При покупке за 50 я готов лично его перелет в Барселону оплатить
Ответ mcjnun
Скинемся, если что
Ответ mcjnun
Надо было в МС отпускать когда был интерес, 2 года подряд тип жестко регрессирует
Ответ Kubinec_
продано!
Он настолько плох?
Ответ Adam M
Не настолько хорош. А в обороне хуже среднего.
Эстебана бы))
Гримальдо надо брать
Брать середняков за большие деньги, это точно не про нынешнюю Барсу. Нужны только сразу готовые топ игроки или очень перспективные за небольшие деньги.
Ответ BurBon
т.е. либо свободные агенты либо таких не найти?
Только Гвардиола сможет его прокачать.
У Барсы капусты нет, могут только свободного взять или в аренду кого то
50 миллионов, он вроде не Мальдини...
Ответ Георгий Хасия
и сейчас не 90е-2000е
Ничего себе. Кто-то даже готов заплатить за такое чудо????
Читайте новости футбола в любимой соцсети
