Хавбек Никарагуа Монтес о матче с Россией: «Это уникально – наш первый европейский соперник. Для нас большая честь играть против очень сильной команды»

Хавбек Никарагуа о матче с Россией: уникально, мы еще не играли с европейцами.

Полузащитник сборной Никарагуа и бельгийского клуба «РВД Моленбек » Хакоб Монтес высказался об игре со сборной России.

BetBoom товарищеский матч состоится 27 марта в Краснодаре.

«Знаю, что это очень сильная команда, с игроками высокого уровня, которые выступают за большие клубы в России и Европе. Для нас играть против них – большая честь, но мы также хотим показать свое качество и свой прогресс в футболе.

Я ожидаю очень интересный и конкурентный матч на прекрасном стадионе с болельщиками, которые любят футбол.

Несомненно, нам предстоит один из самых ответственных матчей. Никарагуа уже играла против таких команд, как Аргентина , Уругвай , Парагвай . Но Россия – первая европейская сборная, с которой нам предстоит встретиться. Это обстоятельство придает игре уникальное, особое значение», – сказал Монтес.