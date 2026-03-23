Хавбек Никарагуа Монтес о матче с Россией: «Это уникально – наш первый европейский соперник. Для нас большая честь играть против очень сильной команды»
Полузащитник сборной Никарагуа и бельгийского клуба «РВД Моленбек» Хакоб Монтес высказался об игре со сборной России.
BetBoom товарищеский матч состоится 27 марта в Краснодаре.
«Знаю, что это очень сильная команда, с игроками высокого уровня, которые выступают за большие клубы в России и Европе. Для нас играть против них – большая честь, но мы также хотим показать свое качество и свой прогресс в футболе.
Я ожидаю очень интересный и конкурентный матч на прекрасном стадионе с болельщиками, которые любят футбол.
Несомненно, нам предстоит один из самых ответственных матчей. Никарагуа уже играла против таких команд, как Аргентина, Уругвай, Парагвай. Но Россия – первая европейская сборная, с которой нам предстоит встретиться. Это обстоятельство придает игре уникальное, особое значение», – сказал Монтес.