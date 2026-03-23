  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
4

Хавбек Никарагуа Монтес о матче с Россией: «Это уникально – наш первый европейский соперник. Для нас большая честь играть против очень сильной команды»

Полузащитник сборной Никарагуа и бельгийского клуба «РВД Моленбек» Хакоб Монтес высказался об игре со сборной России.

BetBoom товарищеский матч состоится 27 марта в Краснодаре.

«Знаю, что это очень сильная команда, с игроками высокого уровня, которые выступают за большие клубы в России и Европе. Для нас играть против них – большая честь, но мы также хотим показать свое качество и свой прогресс в футболе.

Я ожидаю очень интересный и конкурентный матч на прекрасном стадионе с болельщиками, которые любят футбол.

Несомненно, нам предстоит один из самых ответственных матчей. Никарагуа уже играла против таких команд, как Аргентина, Уругвай, Парагвай. Но Россия – первая европейская сборная, с которой нам предстоит встретиться. Это обстоятельство придает игре уникальное, особое значение», – сказал Монтес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoсборная Никарагуа
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Уругвая по футболу
logoЧемпионат.com
logoРВД Моленбек
logoСборная Парагвая по футболу
logoвысшая лига Бельгия
logoСборная Аргентины по футболу
болельщики
стадионы
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вместо хейта давайте лучше порадуемся за парней из Никарагуа, потому что не каждому в жизни выпадает шанс сыграть против Мелкадзе, Сильянова и Садулева
ну с греками все же играли)
Надеюсь, его купит кто-то после этих слов...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о составе России: «Я против, что вызываются 30 человек, неинтересно смотреть на два состава, сборная – это 20 человек. За это время могли бы уже назвать основной костяк и наигрывать его»
20 марта, 18:59
Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали
20 марта, 08:16
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Мы играли с Аргентиной. Это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня»
20 марта, 05:45
Форвард сборной Никарагуа о матче с Россией: «Это скорее возможность приобрести ценный опыт, а не про результат»
13 марта, 06:53
