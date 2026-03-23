Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»
«Он самый влиятельный игрок в истории «Наполи» после моего папы.
В Неаполе был Бог. Мактоминей для меня – это Иисус. Он фундаментально важный футболист», – сказал Диего Армандо Марадона – младший в эфире канала Televomero.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Il Mattino
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
После Марадоны, там есть ещё небольшой вагончик культовых персонажей для неопалитанских болельщиков , которые с запасом дадут фору всяким там мактоминеям .
От Кареки ( бразильца) и воспитанника неаполитанцев Чиро Феррары, до бывших не так давно там Мертенсев , Инсиньев и других Гамшеков