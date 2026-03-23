Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»

Марадона-младший о «Наполи»: отец был богом, Мактоминей – Иисус.

Сын Диего Марадоны считает Скотта Мактоминея самым важным футболистом «Наполи » со времен легенды сборной Аргентины.

«Он самый влиятельный игрок в истории «Наполи» после моего папы.

В Неаполе был Бог. Мактоминей для меня – это Иисус. Он фундаментально важный футболист», – сказал Диего Армандо Марадона – младший в эфире канала Televomero.