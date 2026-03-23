  • Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»
Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»

Марадона-младший о «Наполи»: отец был богом, Мактоминей – Иисус.

Сын Диего Марадоны считает Скотта Мактоминея самым важным футболистом «Наполи» со времен легенды сборной Аргентины.

«Он самый влиятельный игрок в истории «Наполи» после моего папы.

В Неаполе был Бог. Мактоминей для меня – это Иисус. Он фундаментально важный футболист», – сказал Диего Армандо Марадона – младший в эфире канала Televomero.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Il Mattino
Быстро Гамшика забыли
Ответ Spaten
Быстро Гамшика забыли
Что выиграл Гамшик, при всем, моем, уважении к нему?
Ответ anmsm33
Что выиграл Гамшик, при всем, моем, уважении к нему?
Ну выиграл-не выиграл, а то, что прошёл с Наполи путь от новичка Серии А с целью не вылететь до борьбы за титул и регулярной игры в ЕК, будучи бессменным качественным игроком основы, ещё и без токсичных инцидентов за пределами поля - уже делает его в истории Наполи очень значимым игроком. Всё-таки другие звёзды присоединились позже, Хамшик один из той скромной команды без больших амбиций остался надолго.
А как же Хвича?😳😳😳
Ответ Плевал я
А как же Хвича?😳😳😳
Да он бредит .
После Марадоны, там есть ещё небольшой вагончик культовых персонажей для неопалитанских болельщиков , которые с запасом дадут фору всяким там мактоминеям .
От Кареки ( бразильца) и воспитанника неаполитанцев Чиро Феррары, до бывших не так давно там Мертенсев , Инсиньев и других Гамшеков
Ответ Плевал я
А как же Хвича?😳😳😳
Комментарий скрыт
Диего-младший видимо пошел по стопам Диего-старшего в плане привычек использования запрещенных веществ...
Ответ Winterburn
Диего-младший видимо пошел по стопам Диего-старшего в плане привычек использования запрещенных веществ...
По той же дорожке идет..
Ответ Stalnoi
По той же дорожке идет..
Это и есть остроумие)
Как можно сравнивать, одного из лучших футболистов планеты, за всю историю, с Мактоминеем...
Если даже не вдаваться в то, насколько тупо сравнивать футболистов с богами, сам выбор Мактоминея все равно максимально странный. Как минимум Гамшик - гораздо более важная фигура в истории Наполи
Ответ iegord
Если даже не вдаваться в то, насколько тупо сравнивать футболистов с богами, сам выбор Мактоминея все равно максимально странный. Как минимум Гамшик - гораздо более важная фигура в истории Наполи
два сезона отбегал всего, тот-же Инсинье 10 сезонов
Ответ Б81
два сезона отбегал всего, тот-же Инсинье 10 сезонов
Кто-то просто бегает, а кто-то пользу приносит
Инсинье, Гамшик, Ментенс).
Гамшик я что вам шутка какая то
Чёт очень оскорбил Иисуса. Не влетел бы на штраф за богохульство.
Ответ Антон Фалафель
Чёт очень оскорбил Иисуса. Не влетел бы на штраф за богохульство.
Христианство само по себе богохульство, какие тут могут быть штрафы
Ответ Антон Фалафель
Чёт очень оскорбил Иисуса. Не влетел бы на штраф за богохульство.
ну сравнил с вымышленным персонажем, что такого то?
И шлыгнул носом.
А как же Квара, пришел и тут же титул взяли, который 30 лет не брали.
Материалы по теме
«Наполи» обыграл «Кальяри» благодаря голу Мактоминея на 2-й минуте
20 марта, 19:26
«Мактоминей приближается к уровню Марадоны по популярности у фанатов «Наполи». Он сам удивлен тем, чего добился в Серии А, возможно». Гари Макаллистер не понимает, как «МЮ» продал Скотта
6 марта, 19:32
«Марадона». Лалас назвал лучшего игрока в истории после слов Трампа, что Месси лучше Пеле
6 марта, 10:56
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
3 минуты назад
Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»
42 минуты назад
Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»
52 минуты назад
Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы первым в АПЛ, если бы сезон начался в момент назначения Кэррика. И мы бы думали, могут ли они выиграть титул»
сегодня, 18:33
Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»
сегодня, 18:25
Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатывает нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
сегодня, 18:19
Аршавин про Соболева: «Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово, сильнее и более органично, чем Дуран. Больше борьбы выигрывает, меньше теряет мяч»
сегодня, 18:09
Мостовой о словах Мажича про пенальти «Зенита»: «Мостовой это сказал в первую секунду. Когда Мостовой сказал, что Абаскаль – человек с автобусной остановки, люди это поняли через два года»
сегодня, 18:01
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Слишкович о словах Соболева про пропуск игры с «Балтикой»: «Если в «Спартаке» паразиты – скажи фамилию. Мы спрашивали команду, вернуть ли его в состав. Вся команда – паразиты?»
сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»
1 минуту назад
Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»
13 минут назад
Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»
24 минуты назад
Почти 32 тысячи билетов продано на матч сборных России и Никарагуа на «Ozon Арене»
28 минут назад
Роналдо хотел бы видеть Неймара на ЧМ-2026: «Анчелотти возьмет его, если он будет в форме. Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл»
29 минут назад
Осимхен успешно перенес операцию. Форвард «Галатасарая» сломал предплечье в матче с «Ливерпулем»
39 минут назад
Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»
51 минуту назад
Ву об РПЛ: «Будет хорошо, если «Спартак» займет место в тройке лучших. Это придаст уверенности для следующего сезона»
59 минут назад
Хомуха о ЦСКА: «Главная проблема – психология, у команды нет чемпионского характера. Так не получится бороться за что-то серьезное»
сегодня, 18:28
Губерниев об РПЛ: «Какой футбол – такое и судейство. С чего мы взяли, что наши арбитры будут мегапрофессионалами, как игроки «ПСЖ» или «Ман Сити»?
сегодня, 18:02
Рекомендуем